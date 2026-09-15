Hiscox erschließt mit Markenkampagne erstmals Amazon Prime Video und Twitch

Hiscox gewinnt den OMR-Gründer Philipp Westermeyer als Markenbotschafter. Ab September 2026 soll er Gründern und Unternehmern vermitteln, dass Wachstum und Absicherung kein Widerspruch sind. Mit der Kampagne betritt Hiscox Kanäle, auf denen Spezialversicherer bislang kaum präsent waren.

Der Spezialversicherer Hiscox hat den Unternehmer und OMR-Gründer Philipp Westermeyer als Markenbotschafter verpflichtet. Ab September 2026 soll Westermeyer eine Botschaft in den Markt tragen, die für Gründerinnen und Gründer ebenso gilt wie für Unternehmerinnen und Unternehmer: Wachstum und Sicherheit sind kein Widerspruch. Die Kampagne soll für einen bewussteren Umgang mit der Absicherung beruflicher Risiken sensibilisieren.

Westermeyer bringt beinahe zwei Jahrzehnte unternehmerische Erfahrung sowie ein enges Verhältnis zur Digital- und Gründerszene mit. Als Host des OMR-Podcasts trifft er regelmäßig Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Unterhaltung, Sport und Musik und spricht mit ihnen über ihr Business, ihre Erfolgsrezepte sowie Entwicklungen im Tech-Bereich und bei der Digitalisierung.

Tobias Wenhart, Chief Marketing Officer und Head of Direct Europe bei Hiscox, begründet die Wahl: „Philipp Westermeyer ist selbst Unternehmer mit Herzblut – und blickt durch seine Tätigkeit zugleich in unzählige andere Unternehmen. Kaum jemand kennt also die Realität von Gründern und Unternehmern so genau. Damit spricht er genau die Menschen an, für die wir bei Hiscox jeden Tag arbeiten. Und er teilt unsere Überzeugung: Wachstum braucht Mut – und die richtige Absicherung.“

Berufliche Absicherung als Grundlage für unternehmerischen Freiraum

Die Botschaft der Kampagne ist klar: Wer Wachstum anstrebt, muss Chancen mutig ergreifen und unternehmerische Risiken eingehen können. Gutes Risikomanagement und die richtige Absicherung machen das möglich. Hiscox bietet dafür spezialisierte Lösungen in den Bereichen Berufshaftpflicht, Cyber und D&O, mit denen sich berufliche Fehler, Cyberangriffe und Managementrisiken gezielter absichern lassen.

Westermeyer sieht in der Zusammenarbeit Ausdruck einer gemeinsamen Überzeugung: „Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit Hiscox, weil uns eine gemeinsame Haltung verbindet: Unternehmertum braucht Mut, aber genauso einen realistischen Blick auf Risiken.“ Und weiter: „Wer wachsen will, muss Chancen entschlossen nutzen können – mit einer Absicherung, die den Rücken freihält und Raum für Ideen, Entscheidungen und Entwicklung schafft.“

Geplant sind Video- und Content-Formate sowie Aktivierungen auf LinkedIn, YouTube und Meta. Mit Amazon Prime Video und Twitch bespielt Hiscox erstmals Plattformen, auf denen Spezialversicherer bislang kaum vertreten sind. Der Schritt trägt der wachsenden Bedeutung dieser Kanäle für die Zielgruppe Rechnung.

Herzblut-Kampagne: Hiscox setzt auf Westermeyer und Deichmann

Inhaltlich knüpft die neue Kampagne an die bestehende Herzblut-Kampagne mit Extremsportler Jonas Deichmann an. Im Zusammenspiel beider Persönlichkeiten sieht Hiscox besonderes Potenzial: Westermeyer und Deichmann teilen Unternehmergeist, Ausdauer und strategischen Weitblick, haben diese Eigenschaften aber auf grundlegend verschiedenen Wegen in Erfolge verwandelt. Die Kampagne läuft mit einem ganzjährigen Grundrauschen, der Main Flight ist von Mitte September bis Mitte Dezember geplant.