Pflegeinnovationspreis geht an Bauernhofprojekt für Senioren

Der Deutsche Pflegeinnovationspreis der Sparkassen-Finanzgruppe geht in diesem Jahr an die Initiative „Zukunft Pflegebauernhof“. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wurde am Donnerstag, 28. September, auf dem „Deutschen Pflegetag“ in Berlin verliehen und gilt als eine der wichtigsten bundesweiten Auszeichnungen in der Altenpflege.

Das Sieger-Projekt konnte sich unter dem Motto „Natürlich Leben auf dem Bauernhof“ gegen 28 Mitbewerber aus ganz Deutschland durchsetzen.

Im feierlichen Rahmen überreichte Prof. Dr. Ulrich Reuter, Präsident des Sparkassenverbands Bayern, den Preis an das Gewinner-Team. Beglückwünscht wurden die Sieger außerdem von Katharina Jessel, Vorstandsmitglied der Union Krankenversicherung (UKV), einem Unternehmen des Konzerns Versicherungskammer.

Begründung der Entscheidung

Überzeugt hatte die Jury vor allem das ganzheitliche und innovative Konzept für ländliche Regionen: „Mit dem Pflegeinnovationspreis fördern wir zukunftsweisende Konzepte in der Pflege, die einerseits den enormen Pflegebedarf abfedern, andererseits aber auch die Bedürfnisse älterer Menschen im Blick haben, nämlich im Alter Teil einer Gemeinschaft zu bleiben“, erklärt Katharina Jessel.

Dies gelinge dem diesjährigen Gewinner-Projekt hervorragend, indem es ältere Menschen aktiv in den Alltag eines Bauernhofes integriere: Die Seniorinnen und Senioren helfen beim Versorgen der Tiere, bei der Ernte oder beim Kochen. Dabei tut jeder das, was er oder sie kann und mag: Ein ehemaliger LKW-Fahrer wartet beispielsweise auf dem Gründungsbetrieb in Marienrachdorf den Traktor, andere sammeln Eier ein oder bringen die Alpakas zur Weide.

Besonders beeindruckte Jessel die gleichzeitige Förderung ländlicher Strukturen: „Betreuung mit Zugehörigkeit und Sinnhaftigkeit zu verknüpfen, gelingt unserem Sieger auf natürliche Weise: Das Konzept Zukunft Pflegebauernhof schafft Synergien zwischen Mensch, Tier und Natur und bindet hilfebedürftige Menschen in die tägliche Arbeit auf dem Bauernhof ein. So werden nicht nur innovative Pflegelösungen geschaffen, sondern gleichzeitig ländliche Strukturen gefördert – was uns als Versicherer der Regionen besonders am Herzen liegt.“