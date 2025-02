ILG kehrt mit neuem AIF ins Publikumsgeschäft zurück

Der Fonds richtet sich an private und semiprofessionelle Anleger, teilt ILG mit. Er investiert in das „Edeka-Center Singer“ im oberbayerischen Wasserburg am Inn in der Metropolregion München. Die Immobilie ist langfristig mit Schwerpunkt im Bereich Nahversorgung und Gütern des täglichen Bedarfes vermietet. Die gewichtete Mietvertragsrestlaufzeit beträgt den Angaben zufolge rund 11,3 Jahre.

Das Objekt befindet sich seit jeher in Eigentum und Verwaltung der oberbayerischen Händlerfamilie Singer, so ILG. Der ILG Gruppe habe sich die Gelegenheit geboten, das Objekt im Zuge eines anstehenden Generationswechsels in der Eigentümerfamilie für ihren ILG Fonds Nr. 44 zu erwerben.

Nicht risikogemischt

Die seit rund 50 Jahren etablierte Immobilie wurde demnach mehrfach erweitert, laufend modernisiert und in den Jahren 2009 / 2010 komplett saniert. Das Center verfügt über eine Nutzfläche von 12.143 Quadratmetern und 463 Stellplätze. Die Ankermieter Edeka und Müller Drogerie haben ihre Mietverträge jüngst vorzeitig langfristig verlängert, betont ILG.

Der nicht-risikogemischte ILG Fonds Nr. 44 mit einer Mindestbeteiligung von 20.000 Euro wird prognosegemäß 5,0 Prozent pro Jahr ab Januar 2026 ausschütten. Die Aussschüttung soll anteilig monatlich erfolgen. Bis Ende 2025 beträgt die Vorab-Ausschüttung prognosegemäß 3,0 Prozent per anno.