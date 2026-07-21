Bianca Kraus steigt bei AEW zur Head of Investor Relations Europe auf

Der Immobilien-Investment- und Asset-Manager AEW hat Bianca Kraus mit Wirkung zum 1. Juli 2026 zur Head of Investor Relations Europe ernannt. Das Unternehmen zufolge wird sie von München aus tätig sein und direkt an Vanessa Roux-Collet, CEO Europe von AEW, berichten.

Kraus ist seit 2019 für AEW tätig. Zunächst leitete sie den Bereich Investor Relations in Deutschland, seit 2023 verantwortet sie die gesamte DACH-Region. Zu ihren Aufgaben gehörten der Ausbau der Beziehungen zu institutionellen Investoren und Consultants in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz. Den Angaben zufolge war sie außerdem für die Einwerbung von Kapital für die globale Plattform von AEW, die Gewinnung institutioneller Individualmandate sowie die Kapitalbeschaffung für die Flagship-Fonds des Unternehmens verantwortlich.

Erfahrung im Investor-Relations-Geschäft

In ihrer neuen Funktion übernimmt Kraus die Leitung des europäischen Investor-Relations-Teams. Sie verantwortet künftig das Fundraising sowie die Betreuung der institutionellen Kunden in ganz Europa. Gemeinsam mit Vanessa Roux-Collet soll sie die europäische Wachstumsstrategie von AEW umsetzen und die Betreuung der Bestandskunden weiterentwickeln.

Vor ihrem Wechsel zu AEW war Kraus als Head of Customer and Fund Relations bei BNP Paribas REIM Germany tätig. Sie verfügt über nahezu 30 Jahre Erfahrung im Immobilien-Investment-Management, davon rund 15 Jahre in leitenden Positionen im Bereich Investor Relations.