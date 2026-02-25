Prokundo bündelt Geschäftsinhalt und Haftpflicht für Gewerbe

Die Volkswohl Bund-Tochter Prokundo hat ihre Geschäftsinhaltsversicherung neu gefasst und die Betriebshaftpflichtversicherung überarbeitet. Ziel ist es, Gewerbekunden beide zentralen Absicherungen gebündelt anzubieten. Damit sind alle Sachversicherungen des Volkswohl Bundes im Gewerbebereich bei Prokundo zusammengeführt .

Die Geschäftsinhaltsversicherung deckt die kaufmännische und technische Betriebseinrichtung sowie Warenbestände ab. Versichert sind unter anderem Schäden durch Feuer, Blitzschlag, Sturm, Hagel, Leitungswasser oder Einbruchdiebstahl. Auch Homeoffice und mobile Arbeitsplätze sind eingeschlossen. Optional können weitere Bausteine wie Glas-, Elektronik- oder Elementarschadendeckungen sowie eine Klein-Betriebsunterbrechung vereinbart werden .

Die Betriebshaftpflichtversicherung übernimmt berechtigte Ansprüche aus Personen-, Sach- und Vermögensschäden und wehrt unberechtigte Forderungen ab. Ergänzend können beispielsweise eine private Haftpflichtversicherung für Geschäftsführer oder der Einsatz gewerblich genutzter Drohnen berücksichtigt werden .

Branchenspezifische Lösungen für unterschiedliche Betriebe

Da sich Risiken je nach Branche unterscheiden, arbeitet Prokundo mit branchenspezifischen Konzepten. Diese richten sich unter anderem an Bürobetriebe, das Gastgewerbe, das Baunebengewerbe, medizinische Therapieberufe und die Schönheitspflege .

Im Baunebengewerbe sind beispielsweise selbstfahrende Arbeitsmaschinen sowie Werkzeuge und Baumaterial in verschlossenen Fahrzeugen abgesichert. Für das Gastgewerbe können unter anderem Getränke- und Imbisswagen sowie Außenmöbel in den Versicherungsschutz einbezogen werden .

Nachlässe für Gründer und Kombinationsverträge

Für bestimmte Zielgruppen sind Beitragsnachlässe vorgesehen. Neugründer erhalten einen Rabatt von bis zu 20 Prozent. Ein Saisonnachlass kann bis zu 30 Prozent betragen. Wer Geschäftsinhalt- und Betriebshaftpflichtversicherung kombiniert, erhält zusätzlich einen Nachlass von zehn Prozent .