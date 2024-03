Real I.S. erwirbt ihren eigenen Unternehmenssitz für Spezial-AIF

Der Asset Manager Real I.S. hat eine Büroimmobilie mit einer Gesamtmietfläche von etwa 6.657 Quadratmetern in München-Haidhausen von LaSalle Investment Management für ihren in Deutschland investierenden Spezial-AIF erworben.

In dem viergeschossigen Objekt in der Inneren Wiener Straße 17 befindet sich die Unternehmenszentrale der Real I.S. Gruppe, teilt das Unternehmen mit.

Von 2021 bis 2023 hat die Real I.S. demnach eine umfassende Sanierung und Modernisierung des historischen Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert, auch bekannt als „Alte Mälzerei“, durchgeführt. Das Gebäude wurde mit der DGNB-Gold-Zertifizierung für Bestandsgebäude ausgezeichnet.

„Die Umgestaltung der Firmenzentrale im Sinne des New-Work-Konzepts ging dabei über die bloße Modernisierung der Büroflächen hinaus. Sie beinhaltete auch eine umfassende Betrachtung und Integration von ESG-Aspekten, was die Immobilie nicht nur in eine attraktive Anlage, sondern auch in ein Vorbild für nachhaltiges Wirtschaften verwandelt hat“, sagt Jochen Schenk, CEO der Real I.S. Gruppe.