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Vierter Dublin-Kauf in einem halben Jahr: Meag erwirbt Wohnquartier am Meer

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Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Die Dubliner Bucht bei Dämmerung
Foto: AdobeStock/David
Die Dubliner Bucht bei Dämmerung

Die Meag, Vermögensverwalter der Munich Re, hat in Dublin innerhalb von rund sechs Monaten vier Immobilien erworben. Jüngster Zukauf ist das Wohnquartier „Seafield Strand" in Sutton. Das neue Projekt liegt unmittelbar an der Küste der Dubliner Bucht.

Der Meag hat abermals in Irland zugeschlagen: Erworben wurde das Wohnquartier „Seafield Strand“ im Dubliner Vorort Sutton. Verkäufer ist Union Investment, das den Komplex 2022 im Rahmen eines Forward Purchase übernommen hatte. Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Die Meag investiert für einen Immobilien-Spezialfonds.

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Das 2023 fertiggestellte Objekt liegt unmittelbar am Meer auf der Halbinsel Howth an der Nordküste der Dubliner Bucht. Es umfasst 140 Wohnungen auf über 11.000 Quadratmeter vermietbarer Fläche. Sutton gilt als eine der gefragtesten Wohnadressen im Großraum Dublin.

Für die Meag ist es bereits das zweite Wohnobjekt in Dublin in diesem Jahr – nach „18 Newmarket Square“. Zusammen mit dem Ende 2025 erworbenen Gewerbeobjekt „2 Dublin Landings“ und dem kürzlich gekauften „One Molesworth Street“ hat das Unternehmen damit innerhalb von gut einem halben Jahr vier Immobilien in der irischen Hauptstadt gekauft.

Stabile Cashflows als Investitionsargument

Katrin Hupfauer, Head of Real Estate Transactions bei Meag, begründet die Strategie mit den Anforderungen langfristig orientierter institutioneller Investoren: „Wohnimmobilien in bester Qualität und sehr guten Lagen an europäischen Topstandorten bieten stabile und gut kalkulierbare Cashflows, und das ist genau das, was unsere langfristig orientierten institutionellen Investoren suchen. Dublin zählt mit Irlands sehr starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten – insbesondere im europäischen Vergleich – zu diesen führenden Standorten. Das innerhalb kurzer Zeit aufgebaute irische Portfolio ist eine ideale Ergänzung zu unserem globalen Immobilienportfolio von 15 Milliarden Euro.“

Joseph Mulrooney, Senior Transaction Manager bei Meag, hebt die Standortqualität hervor: „Die Immobilie überzeugt durch ihre hervorragende Wohnlage mit maritimem Flair, die absehbar über viele Jahre hinweg stark nachgefragt sein wird. Diese Investition in Dublin ergänzt sehr gut die drei weiteren erst kürzlich getätigten Käufe in der irischen Hauptstadt. Wir danken dem Team von Union Investment für das entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit während des gesamten Prozesses.“

Bei der Transaktion wurde die Meag kommerziell von CBRE beraten, rechtlich und steuerlich von Matheson sowie technisch von Hollis.

MEAG verwaltet 371 Milliarden Euro

MEAG ist der Vermögensverwalter der Munich Re. Mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika richtet sich das Angebot neben der Konzernmutter auch an externe institutionelle Investoren und Privatkunden. Insgesamt verwaltet MEAG ein Vermögen von rund 371 Milliarden Euro, davon etwa 63 Milliarden Euro für externe Investoren.

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