Rheinmetall und Hessen besiegeln Kassel-Ausbau – Kurs bleibt anspruchsvoll bewertet

Rheinmetall und Hessen besiegeln den Ausbau des Rüstungsstandorts Kassel – Volumen: knapp 300 Millionen Euro, keine Milliarde. Entscheidender für Kundendepots ist die Rheinmetall-Aktie Bewertung: Je nach Berechnung liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis zwischen 27 und über 120. Was das für die Beratungspraxis bedeutet.

Rheinmetall und das Land Hessen haben am 27. August 2026 eine Absichtserklärung für den Ausbau des Rüstungsstandorts Kassel unterzeichnet. Wer von Kunden auf eine „Nordhessen-Milliarde“ angesprochen wird, sollte zunächst die Größenordnung richtigstellen: Das Investitionsvolumen liegt bei über 260 Millionen Euro vom Konzern, ergänzt um rund 25 Millionen Euro vom Land – zusammen knapp 300 Millionen Euro, keine Milliarde.

Für die Rheinmetall-Aktie Bewertung ist das ohnehin nur die Randnotiz. Die eigentliche Frage für Berater lautet: Der Kurs hat sich seit dem Rekordhoch fast halbiert, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis je nach Berechnungsgrundlage zwischen 27 und über 120 liegt. Was heißt das für bestehende Kundenpositionen?

Was am 27. August tatsächlich unterschrieben wurde

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein und Rheinmetall-Chef Armin Papperger unterzeichneten die Vereinbarung am Flughafen Kassel-Calden. Rechtlich handelt es sich zunächst nicht um einen bindenden Vertrag, sondern um eine politische Selbstverpflichtung beider Seiten. Für den geplanten „Defence Hub Nordhessen“ sind mehr als 260 Millionen Euro vorgesehen, verteilt auf drei Bausteine: den Ausbau des bestehenden Rheinmetall-Werks in Kassel, ein zentrales Logistik- und Trainingszentrum sowie ein Drohnentestzentrum am Flughafen. Perspektivisch sollen an beiden Standorten mehr als 1.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Das Kasseler Werk soll laut Landesregierung zum Zentrum der Boxer-Produktion werden.

Operativ ist das für Cash.-Leser eine gute Nachricht, strategisch allerdings eine erwartbare: Rheinmetall hatte im Zuge seiner Kapazitätsausbaupläne bereits signalisiert, die Fertigung für Großprogramme wie den geplanten Boxer-Auftrag „Arminius“ auszubauen. Entsprechend verhalten fiel die Kursreaktion aus – die Aktie legte am Ankündigungstag rund 3 Prozent zu, ohne dass daraus eine neue Kaufwelle entstand.

Die eigentliche Frage: Wie teuer ist die Rheinmetall-Aktie wirklich?

Hier zeigt sich ein Problem, mit dem Berater bei der Rheinmetall-Aktie Bewertung derzeit besonders vorsichtig umgehen sollten: Je nach Quelle, Berechnungsmethode und Stichtag kursieren für das Kurs-Gewinn-Verhältnis sehr unterschiedliche Werte.

Quelle / Berechnungsbasis KGV-Angabe Bezugsgröße Trailing KGV auf Basis Jahresüberschuss 2025 rund 74 bis 125 Aktueller Kurs, Gewinn 2025 (Jahresüberschuss 696 Millionen Euro) Forward-KGV auf Analystenkonsens 2026 rund 27 bis 44 Aktueller Kurs, geschätztes Ergebnis je Aktie 2026 (Schätzungen zwischen rund 16 und 42 Euro) Forward-KGV auf Analystenkonsens 2027 rund 21 bis 28 Erwartetes deutliches Gewinnwachstum 2027

Diese Spanne ist kein Rechenfehler einzelner Portale, sondern spiegelt eine reale methodische Unsicherheit wider: Das Ergebnis je Aktie schwankt 2026 außergewöhnlich stark. Im ersten Quartal verfehlte der Konzern die Gewinnerwartungen deutlich, im zweiten Quartal übertraf er sie ebenso deutlich. Für das zweite Quartal meldete Rheinmetall einen Nettogewinn nach Steuern von 167 Millionen Euro, nach 157 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie sank dabei leicht von 2,82 auf 2,66 Euro – ein Effekt der gestiegenen Aktienzahl durch Wandelanleihen-Umwandlungen. Auf Halbjahressicht verdoppelte sich das Ergebnis je Aktie dagegen fast, von 4,69 Euro im Vorjahreshalbjahr auf 8,43 Euro. Die Analystenschätzungen für das Gesamtjahr 2026 reichen in den ausgewerteten Quellen von rund 16 bis über 40 Euro je Aktie – eine Bandbreite, die zeigt, wie schwer sich der Markt mit der Gewinnprognose derzeit tut.

Operatives Geschäft: kräftiges Wachstum mit zwei Kratzern

Losgelöst von der Bewertungsfrage bleibt das operative Bild robust. Im ersten Halbjahr 2026 kletterte der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 39 Prozent auf 5,227 Milliarden Euro, das operative Ergebnis stieg um 74 Prozent auf 786 Millionen Euro. Allein im zweiten Quartal lag der Umsatz bei rund 3,289 Milliarden Euro, ein Plus von rund 69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Das operative Ergebnis von 562 Millionen Euro übertraf die Markterwartung um fast 20 Prozent. Der Auftragsbestand kletterte erstmals über die Marke von 80 Milliarden Euro.

Zwei Belastungsfaktoren dämpften dennoch die Kursreaktion auf die Halbjahreszahlen. Erstens musste Rheinmetall seine Umsatzprognose für 2026 kürzen, auf nun 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro. Grund dafür ist die Stornierung des Fregattenprogramms F126, die allein rund 300 Millionen Euro Umsatz kostet. Zweitens fiel der operative Free Cashflow deutlich negativ aus, weil der Konzern gezielt Lagerbestände aufbaut, um künftige Lieferzusagen abzusichern – nach Unternehmensangaben eine bewusste Wachstumsinvestition, keine operative Schwäche. Die Aktie reagierte auf die Gesamtzahlen dennoch mit einem Kursrückgang von rund 5,7 Prozent am Berichtstag, bevor die Nordhessen-Nachricht drei Wochen später wieder für Auftrieb sorgte.

Wie Analysten die Rheinmetall-Aktie einschätzen

Die Mehrheit der ausgewerteten Analystenhäuser bleibt trotz der Bewertungsdiskussion bei Kaufempfehlungen. Nach einer Auswertung von neun Häusern standen zuletzt sieben auf „Kaufen“, eines auf „Halten“ und eines auf „Verkaufen“. Das mittlere Kursziel lag bei 1.600 Euro, die Spanne der Analystenziele reicht von 1.050 bis 2.300 Euro. Andere ausgewertete Konsensübersichten kommen mit größeren Analystengruppen zu ähnlich optimistischen, aber nicht identischen Zahlen. In der Breite gilt: Selbst die vorsichtigsten Kursziele liegen aktuell über dem Kursniveau von rund 1.170 bis 1.180 Euro (Stand 27. August 2026) – ein Indiz dafür, dass institutionelle Analysten das Wachstum stärker gewichten als die reinen Multiples.

Ein europäischer Vergleich relativiert die Bewertung zusätzlich, ohne sie zu entkräften: Nach einer ausgewerteten Analyse notiert nur der Flugabwehr-Spezialist Hensoldt noch teurer, während etablierte Rüstungskonzerne wie Thales oder BAE Systems spürbar günstiger bewertet werden. Diesen Aufschlag billigt der Markt Rheinmetall offenbar wegen der Kombination aus Munition, Fahrzeugen und breiter Kapazitätsausweitung zu.

Was die Rheinmetall-Aktie Bewertung für Berater bedeutet

Für Kundendepots mit Rheinmetall-Position oder für Neueinstiegsfragen ergeben sich drei Einordnungen. Erstens: Die Bewertung ist unabhängig von der gewählten Kennzahl anspruchsvoll – selbst das günstigste ausgewertete Forward-KGV liegt deutlich über dem breiten Dax-Durchschnitt. Zweitens: Ein erheblicher Teil der aktuellen Bewertung hängt von Gewinnschätzungen für 2027 und später ab, nicht vom laufenden Geschäftsjahr.

Damit handelt es sich eher um ein Wachstumsinvestment als um einen klassischen Value-Titel. Drittens: Die Volatilität ist real und belegt – der Kurs bewegte sich binnen zwölf Monaten zwischen rund 900 und knapp 2.000 Euro, ausgelöst unter anderem durch einzelne Auftragsentscheidungen wie F126. Wer Kunden zu Einzelpositionen berät, sollte diese Schwankungsbreite deshalb explizit ansprechen, bevor über Kursziele gesprochen wird.

Die Nordhessen-Ankündigung selbst ändert an dieser Einschätzung wenig. Sie bestätigt zwar die operative Wachstumsstory, rechtfertigt aber für sich genommen keine Neubewertung der Aktie, weil sie im Rahmen der ohnehin kommunizierten Kapazitätsausbaupläne liegt und rechtlich noch nicht bindend ist. Entscheidend bleibt für die Beratung deshalb weniger die pauschale Frage „billig oder teuer“, sondern welchem Gewinnjahr und welcher Analystenschätzung man vertraut – und ob der jeweilige Kunde die dazugehörige Kursschwankung tragen kann.