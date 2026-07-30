Bundesnetzagentur bereitet Strom-Notfall vor: Diese Branchen stünden im Fokus

Die Bundesnetzagentur bereitet sich auf den Fall einer außergewöhnlichen Strommangellage vor. Herzstück der Vorsorge ist die Sicherheitsplattform Strom, die seit 2024 entwickelt wird. Sie soll ausschließlich in einer schweren Mangelsituation zum Einsatz kommen, wenn der verfügbare Strom zeitweise zentral verteilt werden muss.

Nach Angaben der Behörde besteht derzeit keine akute Strommangellage. Die Stromversorgung in Deutschland gelte weiterhin als sehr sicher. Die neue Plattform ist deshalb als Vorsorgeinstrument gedacht und nicht als Hinweis auf eine bevorstehende Versorgungskrise.

Private Haushalte sind von der Plattform nicht betroffen. Registrieren müssen sich vielmehr Unternehmen mit einem Jahresstromverbrauch von mehr als acht Gigawattstunden. Im Krisenfall könnte die Bundesnetzagentur als Bundeslastverteiler anordnen, den Stromverbrauch einzelner Unternehmen zeitweise deutlich zu senken oder vollständig einzustellen. Dafür ist eine Vorlaufzeit von bis zu drei Tagen vorgesehen, die Maßnahmen können bis zu 24 Stunden dauern.

Branche Warum sie im Fokus steht Chemische Industrie Sehr hoher kontinuierlicher Strombedarf für Produktionsanlagen Stahl- und Metallindustrie Energieintensive Schmelz- und Walzprozesse Aluminiumhersteller Strom zählt zu den wichtigsten Produktionsfaktoren Papierindustrie Hoher Stromverbrauch bei Herstellung und Verarbeitung Glasindustrie Kontinuierlich betriebene Hochtemperaturöfen Große industrielle Fertigungsbetriebe Teilweise sehr hohe Lastspitzen und erheblicher Energiebedarf

Energieintensive Branchen stehen im Fokus

Besonders betroffen wären Unternehmen mit hohem und kontinuierlichem Strombedarf. Dazu zählen unter anderem die chemische Industrie, die Stahl- und Metallindustrie, Aluminiumhersteller, die Papierindustrie sowie die Glasindustrie. Auch große industrielle Fertigungsbetriebe mit hohen Lastspitzen könnten unter die Regelungen fallen.

Eine abschließende Branchenliste nennt die Bundesnetzagentur nicht. Maßgeblich ist vielmehr, ob ein Unternehmen die festgelegte Verbrauchsschwelle überschreitet und im Krisenfall steuerbar ist.

Während große Stromverbraucher ihren Energiebedarf gegebenenfalls reduzieren müssten, käme Energieversorgern und Netzbetreibern eine zentrale Rolle zu. Sie wären dafür verantwortlich, die Vorgaben der Bundesnetzagentur technisch umzusetzen und gleichzeitig die Stabilität der Stromnetze sicherzustellen.

Versorgungssicherheit gewinnt an Bedeutung

Die Behörde arbeitet bereits seit Jahren an Maßnahmen zur Absicherung der Stromversorgung. Zuletzt bestätigte sie einen Netzreservebedarf von 7.407 Megawatt für den Winter 2026/27. Netzreservekraftwerke sollen Engpässe im Übertragungsnetz ausgleichen und damit die Netzstabilität sichern.

Die Einführung der Sicherheitsplattform bedeutet nach Angaben der Bundesnetzagentur ausdrücklich nicht, dass ein flächendeckender Blackout erwartet wird. Auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe weist darauf hin, dass Deutschland über eine hohe Versorgungssicherheit verfügt. Gleichzeitig empfiehlt die Behörde privaten Haushalten eine grundlegende Notfallvorsorge für unterschiedliche Krisenszenarien, zu denen auch Stromausfälle zählen können.

Für Anleger liefert die Sicherheitsplattform vor allem Hinweise darauf, welche Bereiche der Energieversorgung als besonders relevant gelten. Netzbetreiber, Betreiber kritischer Infrastruktur sowie Unternehmen aus den Bereichen Netztechnik, Stromspeicher und Netzausbau könnten langfristig von steigenden Investitionen in die Versorgungssicherheit profitieren. Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien, dem wachsenden Strombedarf durch Elektromobilität und Rechenzentren sowie der Modernisierung der Netzinfrastruktur gewinnt dieser Bereich weiter an Bedeutung.