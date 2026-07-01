Newsletter
Podcast
Videos
Suche

BU-Antrag: Alte Leipziger verkürzt Entscheidung mit digitaler Risikoprüfung

Google Cash. bei Google als bevorzugte Quelle markieren
Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: ALH
Dr. Jürgen Bierbaum, Vorstand der Alte Leipziger Lebensversicherung: "Schaffen bereits im Beratungsgespräch Klarheit über wesentliche Risikofragen."

Die Alte Leipziger führt mit e-Risiko eine digitale Risikoprüfung für die Berufsunfähigkeitsversicherung ein. Vermittler erhalten direkt im Beratungsgespräch eine Einschätzung.

Die Alte Leipziger hat mit e-Risiko eine digitale Risikoprüfung für die Berufsunfähigkeitsversicherung eingeführt. Vermittler und Kunden erhalten dadurch bereits im Beratungsgespräch eine Einschätzung gesundheitlicher und weiterer Risiken. Die Lösung soll gesundheitliche Fragestellungen effizienter bewerten und den Weg zu einer Antragsentscheidung verkürzen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach Angaben des Unternehmens reduziert das System Rückfragen und erhöht die Transparenz für alle Beteiligten. Berücksichtigt werden unter anderem medizinische sowie auslandsbezogene Risiken. Zur Verfügung steht zudem ein Katalog mit mehr als 7.500 Erkrankungen sowie zahlreichen Berufs- und Freizeitrisiken.

Bereits heute führen laut Alte Leipziger rund 70 Prozent aller Risikoprüfungen unmittelbar zu einer abschließenden Entscheidung – direkt während des Beratungsgesprächs. Das verkürze die Bearbeitungszeiten erheblich und sorge für Planungssicherheit bei Vertriebspartnern und Kunden.

Vorstand sieht Vorteile für Vertriebspartner

Dr. Jürgen Bierbaum, Vorstand der Alte Leipziger Lebensversicherung, begründet den Schritt mit den Erwartungen von Kunden und Vertriebspartnern: „Unsere Kunden und Vertriebspartner erwarten heute schnelle, digitale und verlässliche Prozesse. Mit e-Risiko schaffen wir bereits im Beratungsgespräch Klarheit über wesentliche Risikofragen und ermöglichen dadurch eine deutlich effizientere Antragsstrecke. Das verbessert das Kundenerlebnis und unterstützt unsere Vertriebspartner bei einer hochwertigen Beratung.“

Die Alte Leipziger verbindet mit e-Risiko digitales Know-how, eine strukturierte Entscheidungslogik und aktuelle Risikodaten. Ziel ist eine einheitliche und nachvollziehbare Risikobewertung innerhalb der digitalen Beratungs- und Antragsstrecke.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/bu-antrag-alte-leipziger-verkuerzt-entscheidung-mit-digitaler-risikopruefung-721259/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.