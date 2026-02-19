Sofortschutz und Digitalschutz: VHV schärft Hausratprofil

Die VHV Allgemeine Versicherung AG überarbeitet ihre Hausratversicherung grundlegend. Mit elf neuen oder verbesserten Leistungen im Tarif Klassik-Garant und 19 im Tarif Exklusiv positioniert der Versicherer die Produktgeneration neu und reagiert auf aktuelle Schadentrends.

Ein zentrales Element ist der Sofortschutz beim Wechsel zur VHV. Bereits einen Tag nach Antragstellung greift ein vorläufiger Topschutz. Bis zu zwölf Monate vor Versicherungsbeginn gilt eine Summen- und Konditionsdifferenzdeckung. Die Konditionsdifferenzdeckung erweitert eine beim Vorversicherer bestehende Hausratversicherung für dieselben versicherten Sachen und Gefahren. Die Summendifferenzdeckung gleicht eine mögliche Unterversicherung um bis zu 20.000 Euro aus.

Neu ist zudem eine Besitzstandsgarantie im Baustein Exklusiv. Stellt sich im Schadenfall heraus, dass der Kunde beim Vorversicherer besser gestellt gewesen wäre und der Versicherungsschutz ununterbrochen bestand, gilt innerhalb von fünf Jahren der Umfang des Vorvertrags.

Erweiterte Diebstahlleistungen und neue Versicherungsorte

Im Bereich Diebstahl erweitert die VHV die Leistungen deutlich. Im Tarif Klassik-Garant ist Hausrat aus verschlossenen Kraftfahrzeugen bis zu 2.000 Euro versichert, einschließlich Wohnmobilen und Anhängern mit festem Aufbau. Im Tarif Exklusiv steigt die Deckung weltweit auf bis zu 3.000 Euro, elektronische Geräte sind eingeschlossen.

Zusätzlich erhöht der Versicherer die Entschädigungsgrenzen für Schmuck und Bargeld. Auch der Versicherungsschutz für Hausrat in Kundenschließfächern in Tresorräumen von Kreditinstituten wird ausgeweitet. Neu definiert ist zudem der Versicherungsort: Eingelagerter Hausrat in alarm- und videoüberwachten Self-Storage-Anlagen ist künftig eingeschlossen.

Digitalschutz und unbenannte Gefahren als Bausteine

Mit dem optionalen Baustein Online- und Digitalschutz reagiert die VHV auf wachsende digitale Risiken. Abgesichert sind unter anderem Identitätsmissbrauch, Kartenmissbrauch und Betrug im Online-Handel jeweils bis zu 10.000 Euro. Bislang war dieser Schutz nur über die Best-Leistungs-Garantie im Tarif Exklusiv enthalten.

Ebenfalls neu als optionaler Zusatz im Tarif Klassik-Garant ist der Baustein Unbenannte Gefahren. Er deckt Schadensereignisse ab, die in den Bedingungen nicht ausdrücklich genannt sind. Auch dieser Schutz war zuvor nur im Rahmen der Best-Leistungs-Garantie verfügbar.

Mit dem Baustein Fahrraddiebstahl erweitert die VHV die Absicherung für private Haushalte deutlich. Versichert sind alle Fahrräder eines Haushalts bis zu 15.000 Euro je Fahrrad, inklusive Zubehör und Anhänger. Der Schutz gilt unabhängig vom Wohnort und umfasst sowohl Alltagsräder als auch hochwertige Rennräder oder E-Bikes.

Bestandskunden profitieren automatisch von künftigen Leistungsverbesserungen durch eine Leistungs-Update-Garantie. Damit verbindet die VHV eine Ausweitung des Deckungsumfangs mit zusätzlicher Flexibilität in der Beratung.