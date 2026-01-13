Solvium kommt mit Abwicklung von vorzeitig aufgelöstem Fonds voran

Alle Container aus dem Bestand der Solvium Container Management GmbH & Co. KG (mittelbare Zielgesellschaft) konnten zu den kalkulierten Zielpreisen veräußert werden und alle nachlaufenden Mietzahlungen sind bei der Gesellschaft eingegangen, teilt das Unternehmen mit.

Der Bestand an Wechselkoffern der Solvium Wechselkoffer Management GmbH & Co. KG (mittelbare Zielgesellschaft) konnte demnach ebenfalls planmäßig zu den kalkulierten Zielpreisen veräußert werden und die letzte Kaufpreisrate in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro sowie die anteiligen Mieteinnahmen sind der Gesellschaft im Dezember zugeflossen. Die dritte mittelbare Zielgesellschaft (Solvium Transport & Logistik Management GmBH & Co. KG) hatte in Güterwagen investiert. Dieser Verkaufsprozess wird voraussichtlich noch bis Mitte des Jahres 2026 andauern.

Als Kapitalverwaltungsgesellschaft des Solvium Logistic Fund One hatte ursprünglich die Adrealis Service Kapitalverwaltungs-GmbH fungiert, bis die Aufsichtsbehörde BaFin dieser im August 2023 die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb einer KVG entzogen hatte. Danach musste die Fondsgeschäftsführung ausgetauscht und die Liquidation angemeldet werden.

Nachdem die Anleger der vorzeitigen Auflösung des Fonds zugestimmt hatten, hat die neue Fondsgeschäftsführung die Veräußerung der Assets in die Wege geleitet. Trotz der gegenüber den Planungen um rund ein bis zwei Jahre verkürzten Laufzeit wird die Zielrendite für die Anleger von mindestens 4,56 Prozent pro Jahr voraussichtlich erreicht werden, so Solvium. Die Umsetzung hat schon im Jahr 2024 mit einer Auszahlung aus Mieterträgen in Höhe von 5,0 Prozent begonnen.