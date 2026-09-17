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Spezialfonds kauft neun Mercadona-Märkte in Spanien

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Pro Graphics Store - stock.adobe.com
Der Deal war seit Mai verhandelt worden (Symbolbild).

Der Hahn Sierra Food Retail Fonds hat neun an Mercadona vermietete Lebensmittelmärkte in Spanien erworben. Das Investitionsvolumen liegt bei mehr als 60 Millionen Euro. Weitere Ankäufe könnten zeitnah folgen.

Der gemeinsam von der Hahn Gruppe und Sonae Sierra aufgelegte Hahn Sierra Food Retail Fonds hat ein Portfolio aus neun Verbrauchermärkten in Spanien erworben. Verkäufer ist ein internationaler institutioneller Investor. Alle Immobilien sind vollständig und langfristig an den spanischen Lebensmitteleinzelhändler Mercadona vermietet, teilen die Unternehmen mit.

Das Investitionsvolumen beträgt mehr als 60 Millionen Euro. Das bereits im Mai angekündigte Portfolio befand sich seitdem in exklusiven Verhandlungen. Nach Angaben der Unternehmen befinden sich weitere Objekte in fortgeschrittener Ankaufsprüfung.

Gesamtmietfläche von rund 26.400 Quadratmetern

Die neun Lebensmittelmärkte verfügen über eine Gesamtmietfläche von rund 26.400 Quadratmetern und verteilen sich auf mehrere Regionen Spaniens. Zum Portfolio gehören unter anderem Märkte in Gines bei Sevilla, Málaga, Gijón und Pamplona sowie drei Standorte bei Barcelona. Die Gebäude wurden überwiegend zwischen 2004 und 2020 errichtet oder modernisiert.

Alle neun Immobilien sind an Mercadona vermietet. Das 1977 gegründete Unternehmen betreibt den Angaben zufolge landesweit mehr als 1.600 Märkte und kommt auf einen Marktanteil von rund 30 Prozent im spanischen Lebensmitteleinzelhandel.

Der offene Spezial-AIF investiert in Lebensmittelmärkte in Portugal, Spanien und Italien und strebt ein Fondsvolumen von rund 600 Millionen Euro an. Beim ersten Closing zeichneten sechs institutionelle Investoren Eigenkapital von rund 150 Millionen Euro.

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