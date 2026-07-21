BF Capital erweitert Geschäftsführung mit Maria Angela Ciriello

Die BF Capital GmbH hat ihre Geschäftsführung neu besetzt. Wie die Muttergesellschaft BF Direkt AG mitteilt, übernimmt Maria Angela Ciriello die Funktion der Co-Geschäftsführerin des Investmentmanagers für institutionelle Private-Debt-Investments. Sie bildet künftig gemeinsam mit Eugenio Sangermano die Geschäftsführung. Berthold Garbas scheidet aus dem Gremium aus.

Ciriello bleibt zugleich Chief Financial Officer der BF Direkt AG. Sangermano ist neben seiner Funktion als Geschäftsführer der BF Capital weiterhin Chief Investment Officer der Muttergesellschaft.

Nach Angaben des Unternehmens gehört Ciriello seit 2021 zur BF-Gruppe. Zuvor war sie 14 Jahre bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft in Stuttgart tätig. Dort verantwortete sie unter anderem das Unternehmenscontrolling, das Risikomanagement sowie das Auslagerungscontrolling. Die Diplom-Ökonomin ist zudem staatlich geprüfte Informatikerin. Sangermano arbeitet seit 2023 für die BF-Gruppe. Er wechselte gemeinsam mit Garbas von der W&W Asset Management zur BF.capital.