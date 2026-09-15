PSG Equity sammelt Mega-Summe für dritten Europafonds ein

PSG Equity hat seinen dritten Europafonds mit mehr als 4,4 Milliarden Euro von institutionellen Investoren geschlossen. Im Fokus stehen Software- und Technologieunternehmen – und zunehmend Geschäftsmodelle rund um künstliche Intelligenz.

Die Growth-Equity-Gesellschaft PSG Equity hat ihren dritten Europafonds PSG Europe III mit einem gezeichneten Kapital von mehr als 4,4 Milliarden Euro geschlossen, teilt das Unternehmen mit. Damit erreichte der Fonds sein Hard Cap, also die selbst gesetzte Höchstgrenze. Zu den Investoren gehören staatliche Pensionsfonds, Staatsfonds, Versicherungen, Family Offices und vermögende Privatpersonen.

Das Volumen liegt deutlich über dem des Vorgängerfonds PSG Europe II, der im Oktober 2023 mit 2,6 Milliarden Euro geschlossen worden war. Mit dem neuen Fonds will PSG seine bisherige Strategie in Europa fortsetzen und vor allem in Software- und technologiegestützte Unternehmen investieren.

Ein Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die künstliche Intelligenz für Unternehmenssoftware einsetzen, sowie auf KI-nativen Geschäftsmodellen. Zu den jüngeren europäischen Beteiligungen von PSG gehören Mistral AI, BrightAnalytics, Aikido Security, QualityHosting, Emotion Mobility, Namirial und Glasswall.

PSG setzt bei Europafonds verstärkt auf KI

PSG sieht den europäischen Softwaremarkt vor einer neuen Entwicklungsphase. Als Treiber nennt die Gesellschaft die zunehmende Verbreitung künstlicher Intelligenz, die Nachfrage nach europäischen Technologieanbietern sowie die wachsende Bedeutung digitaler Souveränität. Chancen sieht PSG insbesondere für Anbieter, die Branchenwissen mit eigener Datenkompetenz und europäisch ausgerichteter Infrastruktur verbinden.

„Es ist eine spannende Phase, um mit führenden Software- Scale-ups in Europa zusammenzuarbeiten. Wir sehen, dass KI die Chancen im Bereich Unternehmenssoftware deutlich erweitert, die nächste Generation von Branchenführern hervorbringt und zugleich die Innovationsgeschwindigkeit etablierter Softwareplattformen erhöht“, sagt Mark Hastings, Chief Executive Officer bei PSG.

Seit 2019 ist PSG mit einem eigenen Team in Europa vertreten. Inzwischen beschäftigt die Gesellschaft dort 83 Mitarbeitende aus den Bereichen Investment sowie Software und Technologie. Das europäische Team hat seinen Hauptsitz in London und unterhält ein weiteres Büro in Paris.

PSG kommt auf 43 Plattform-Investments in Europa

Bislang hat PSG in Europa nach eigenen Angaben 43 Plattform-Investments getätigt und 98 Add-on-Akquisitionen abgeschlossen. Hinzu kommen zwölf vollständige oder teilweise Exits. Das Unternehmen ist demnach über seine Beteiligungen in 24 europäischen Städten vertreten. Zu den jüngsten Exits zählen Sellsy, Signaturit, N2F, Artur’in, Hornetsecurity und Mapal.

PSG Equity wurde 2014 gegründet und ist in Boston, London und Paris vertreten. Insgesamt hat die Gesellschaft den Angaben zufolge mehr als 170 Plattform-Investments und über 550 Add-on-Akquisitionen getätigt.