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Mehr Fonds, mehr Vermögen: Intreal setzt Wachstum im ersten Halbjahr fort

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Portätbild von Malte Priester
Foto: Intreal / M. Kuhn
Malte Priester, Intreal: "Die Anforderungen an Prozesse, Daten und Reporting nehmen zu."

Die Service-KVG Intreal hat ihre Fondsplattform im ersten Halbjahr 2026 weiter ausgebaut. Sowohl das verwaltete Vermögen als auch die Zahl der administrierten Fonds legten zu. Welche Bereiche das Wachstum besonders getragen haben.

Intreal hat ihre Fondsplattform im zweiten Quartal 2026 weiter ausgebaut. Zum 30. Juni 2026 beliefen sich die Assets under Administration auf 91,1 Milliarden Euro, teilt das Unternehmen mit. Gegenüber dem Vorquartal entspricht das einem Plus von rund 158 Millionen Euro. Seit Jahresbeginn stieg das verwaltete Vermögen um 942 Millionen Euro beziehungsweise 1,0 Prozent.

Auch die Zahl der administrierten Fonds entwickelte sich positiv. Im ersten Halbjahr kamen 21 Fonds hinzu, sodass Intreal nun insgesamt 416 Fonds betreut. Im zweiten Quartal wurden drei neue Fonds auf der Plattform aufgelegt.

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Der Geschäftsbereich Fondsdienstleistungen verzeichnete im zweiten Quartal ein Wachstum um 300 Millionen Euro auf insgesamt 53,5 Milliarden Euro. Nach Angaben des Unternehmens unterstreicht diese Entwicklung die anhaltende Nachfrage nach Administrations- und Serviceleistungen.

Zahl der Fondspartner konstant

Die Zahl der Fondspartner blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert bei 75. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der Mitarbeitenden im zweiten Quartal um fünf auf insgesamt 582.

„Die Anforderungen an Prozesse, Daten und Reporting nehmen zu. Deshalb entwickeln wir unsere Strukturen kontinuierlich weiter und investieren gezielt in digitale Lösungen, mit denen wir Prozesse noch weiter automatisieren und sowohl die Effizienz als auch die Transparenz für unsere Kunden erhöhen“, kommentiert Malte Priester, Geschäftsführer der Intreal.

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