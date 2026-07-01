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Helvetia Deutschland überarbeitet Wohngebäudeversicherung

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Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Foto: AdobeStock/JS Photo
Neuer Wohngebäudeversicherungstarif der Helvetia.

Helvetia Deutschland hat seine Wohngebäudeversicherung überarbeitet. Zwei Produktlinien, flexible Selbstbehaltsmodelle und Rabatte von über 50 Prozent sollen Eigentümer und Vermieter ansprechen. Was sich im neuen Tarif konkret ändert.

Helvetia Deutschland überarbeitet seinen Wohngebäudetarif. Eigentümer von Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern wählen künftig zwischen den Produktlinien „Ambiente“ und „Ambiente Top“.

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Die Linie „Ambiente“ bietet eine Grundabsicherung, die nach Angaben des Versicherers nun das Niveau des bisherigen Top-Tarifs erreicht. Kunden erhalten damit bereits im Einstiegstarif einen erweiterten Schutz. Die Premiumlinie „Ambiente Top“ bietet erweiterte Leistungen bei Elementar-, Leitungswasser- und Feuerschäden sowie höhere oder entfallende Sublimits. Unbenannte Gefahren sind automatisch mitversichert, sofern das Gebäude gegen Feuer, Leitungswasser sowie Sturm und Hagel abgesichert ist.

Mietausfall und Hotelkosten im Schadenfall

Der Tarif „Ambiente Top“ umfasst einen privaten und gewerblichen Mietausfall für bis zu 36 Monate. Im Schadenfall übernimmt Helvetia zudem Hotelkosten bis zu 150 Euro pro Tag für maximal 365 Tage. Wasserzuleitungs- und Heizungsrohre, die der Versorgung dienen, sind auf und außerhalb des Versicherungsgrundstücks unbegrenzt mitversichert.

Ergänzend bietet Helvetia Zusatzbausteine für Photovoltaikanlagen, Smart-Home-Technik und den Wiederaufbau nach einem Schaden. Dazu zählen Mehrkosten für umweltfreundliche Baustoffe, energetische Modernisierungen und altersgerechte Umbauten.

Selbstbehalt und Beitragssteuerung

Beim Schadenfreiheitsmodell führt ein erster Schaden nicht sofort zu einer höheren Prämie. Der Selbstbehalt greift erst bei einem weiteren Schadenereignis. Bleibt dieser aus, reduziert sich die Belastung schrittweise oder entfällt vollständig.

Zusätzlich bietet Helvetia Varianten mit hoher Selbstbeteiligung an: den Notfallschutz bei „Ambiente“ und das Select-Modell bei „Ambiente Top“. Kunden verzichten dabei auf Leistungen bei kleineren Schäden und sichern sich gezielt gegen existenzielle Risiken ab. Laut Helvetia sind Einsparungen von über 50 Prozent möglich.

Quadratmetertarif für Mehrfamilienhäuser

Für Mehrfamilienhäuser führt Helvetia einen Quadratmetertarif ein, der das Risiko einer Unterversicherung ausschließen soll. Staffelungen nach Wohneinheiten sollen eine risikogerechte Prämienberechnung sicherstellen. Zudem erweitert der Versicherer die Leistungen beim gewerblichen Mietausfall.

Im Schadenfall übernimmt die Wohngebäudeversicherung Hotelkosten für Mieter bis zu 150 Euro pro Tag für maximal 100 Tage. Verweigert die Hausratversicherung des Mieters die Kostenübernahme wegen Unbewohnbarkeit durch einen Gebäudeschaden, springt die Wohngebäudeversicherung subsidiär ein.

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