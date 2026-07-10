Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Steuererklärung: Diese neun Irrtümer kosten Sie bares Geld

Google Cash. bei Google als bevorzugte Quelle markieren
Veröffentlichung: - Lesezeit 3 min
Steuer-Labyrinth
Foto: ChatGPT
Neun verbreitete Steuer-Irrtümer kosten Verbraucher jedes Jahr Milliarden Euro an möglichen Steuererstattungen.

Millionen Arbeitnehmer verzichten auf eine freiwillige Steuererklärung und verschenken damit jedes Jahr Milliarden Euro. Häufig steckt kein fehlender Anspruch dahinter, sondern weit verbreitete Irrtümer rund um Steuern, Homeoffice, Krypto und Rente. Ein Blick auf die häufigsten Fehler lohnt sich.

Fast jeder zweite Arbeitnehmer verzichtet auf eine Steuererklärung. Mehr als 12,5 Milliarden Euro an Steuererstattungen bleiben jedes Jahr ungenutzt. Einer der Hauptgründe: hartnäckige Steuer-Irrtümer. Maike Richterstetter, Steuerexpertin bei Taxfix, der Finanzplattform für digitale Steuererklärungen, erklärt die neun häufigsten Steuer-Irrtümer von Krypto-Gewinnen bis Homeoffice und warum sie bares Geld kosten.

Steuer-Irrtümer bei Gehalt, Krypto, Homeoffice und Co.

Lesen Sie hier, wie es weitergeht.
1 2Startseite

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Das könnte Sie auch interessieren:
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/steuererklaerung-diese-neun-irrtuemer-kosten-sie-bares-geld-721977/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.