Fast jeder zweite Arbeitnehmer verzichtet auf eine Steuererklärung. Mehr als 12,5 Milliarden Euro an Steuererstattungen bleiben jedes Jahr ungenutzt. Einer der Hauptgründe: hartnäckige Steuer-Irrtümer. Maike Richterstetter, Steuerexpertin bei Taxfix, der Finanzplattform für digitale Steuererklärungen, erklärt die neun häufigsten Steuer-Irrtümer von Krypto-Gewinnen bis Homeoffice und warum sie bares Geld kosten.
Steuererklärung: Diese neun Irrtümer kosten Sie bares Geld
Millionen Arbeitnehmer verzichten auf eine freiwillige Steuererklärung und verschenken damit jedes Jahr Milliarden Euro. Häufig steckt kein fehlender Anspruch dahinter, sondern weit verbreitete Irrtümer rund um Steuern, Homeoffice, Krypto und Rente. Ein Blick auf die häufigsten Fehler lohnt sich.