Steuererklärung: Diese neun Irrtümer kosten Sie bares Geld

Bin ich abgabepflichtig oder bin ich es nicht und falls doch, bis wann muss ich meine Steuererklärung abgegeben haben? Diese und andere Fragen treiben jedes Jahr Millionen von Rentnerinnen und Rentnern um. Hier kommen die Antworten vom BVL Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e.V. in Berlin.