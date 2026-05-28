Strukturwandel im Kryptohandel: VanEck bringt Hyperliquid ETN auf XETRA

VanEck hat mit dem Hyperliquid ETN (DE000A4AT2X6) ein neues Exchange Traded Note auf XETRA gelistet. Das Produkt ermöglicht Anlegern den Zugang zum HYPE-Token des Hyperliquid-Netzwerks über ein reguliertes Wertpapier – ohne den Token direkt über eine Kryptobörse erwerben oder selbst verwahren zu müssen.

Hyperliquid ist eine Layer-1-Blockchain, die eigens für den Handel mit digitalen Vermögenswerten entwickelt wurde. Im Unterschied zu allgemeinen Blockchain-Plattformen verzichtet die Infrastruktur auf Gasgebühren-Wettbewerb und externe Abhängigkeiten, sodass die Handelsleistung vollständig auf Effizienz ausgerichtet ist. Im ersten Quartal 2026 verarbeitete die Plattform ein Handelsvolumen von mehr als 633 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg um mehr als das Sechsfache gegenüber dem zweiten Quartal 2024.

„Der Handel mit digitalen Vermögenswerten verlagert sich zunehmend von zentralisierten Plattformen auf On-Chain-Infrastrukturen“, sagt Martijn Rozemuller, CEO von VanEck Europe. „Was lange als Nische galt, entwickelt sich zu einem strukturellen Bestandteil der Kryptomärkte. Hyperliquid steht dabei beispielhaft für diese Entwicklung: Die Plattform verbindet hohe Handelsgeschwindigkeit, On-Chain-Transparenz und ein wachsendes Ökosystem.“

On-Chain-Handel gewinnt strukturell an Gewicht

Der Markt für dezentralen Kryptohandel wächst kontinuierlich. Inzwischen werden mehr als 20 Prozent des gesamten Krypto-Spotvolumens über dezentrale Börsen abgewickelt – trotz des nach wie vor dominanten Anteils zentralisierter Plattformen. Besonders dynamisch entwickelt sich dabei der Markt für Perpetual Futures, also unbefristete Terminkontrakte auf digitale Vermögenswerte.

Ihr Anteil am gesamten Derivatemarkt hat sich im Jahr 2025 von 6,42 Prozent auf 24,3 Prozent nahezu verdreifacht. Diese Entwicklung bildet den strategischen Hintergrund für das neue Produkt von VanEck.

Menno Martens, Produktmanager bei VanEck, erläutert die technische Besonderheit der Plattform: „Hyperliquid ist nicht einfach eine weitere Anwendung auf einer bestehenden Blockchain, sondern eine eigens für den Handel konzipierte Layer-1-Infrastruktur. Daraus ergeben sich klare Wettbewerbsvorteile: Es gibt keinen Gasgebühren-Wettbewerb, keine Abhängigkeit von externen Blockchains, und die Handelsleistung ist vollständig optimiert.“

Regulierter Zugang zu einem wachsenden Marktsegment

Der ETN richtet sich an Anleger, die über ein reguliertes Wertpapier an der strukturellen Verlagerung von Krypto-Handelsaktivitäten auf On-Chain-Plattformen partizipieren möchten. „Für Anleger stellt HYPE den direktesten Weg dar, um vom Wachstum des On-Chain-Derivatehandels zu profitieren“, sagt Martens.