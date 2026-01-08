Swiss Life: Junge Erwachsene zweifeln an ihrer Altersvorsorge

Die Zuversicht in die eigene Altersvorsorge ist insgesamt gering, bei jungen Erwachsenen jedoch besonders schwach ausgeprägt. Nur 28 Prozent aller Befragten sind überzeugt, dass ihre staatliche, berufliche und private Vorsorge ein finanziell selbstbestimmtes Leben im Alter ermöglicht. In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen liegt dieser Wert bei 21 Prozent.

Diese Skepsis spiegelt sich auch in der persönlichen Einschätzung wider. Rund ein Drittel der jungen Erwachsenen gibt an, zu spät mit der Altersvorsorge begonnen zu haben, obwohl viele erst am Anfang ihres Berufslebens stehen. Gleichzeitig fühlen sich nur 15 Prozent der 18- bis 29-Jährigen finanziell gut auf den Ruhestand vorbereitet, während es über alle Altersgruppen hinweg 28 Prozent sind.

Auch das Vertrauen in staatliche Unterstützung ist gering. Lediglich 16 Prozent der Befragten rechnen bei finanziellen Engpässen mit Hilfe des Staates. Knapp die Hälfte sieht sich selbst in der Verantwortung für Erfolg oder Misserfolg der eigenen Altersvorsorge.

Trotz der geringen Zuversicht zeigt die junge Generation eine ausgeprägte Bereitschaft, selbst aktiv zu werden. 43 Prozent der 18- bis 29-Jährigen wären bereit, mehr für eine gute Altersvorsorge zu sparen. Damit unterscheidet sich diese Gruppe deutlich von älteren Jahrgängen.

Gleichzeitig fühlen sich viele junge Erwachsene von der Komplexität der Vorsorge überfordert. 39 Prozent haben Schwierigkeiten, den Überblick über Vorsorge- und Anlagemöglichkeiten zu behalten. Der Wunsch nach Orientierung ist entsprechend groß: 45 Prozent der jungen Erwachsenen wünschen sich mehr Wissen zu Finanz- und Vorsorgethemen, so viel wie in keiner anderen Altersgruppe.

„Wer als junger Mensch frühzeitig mit der Altersvorsorge beginnt, profitiert von einem langen Anlagehorizont. Das hat die junge Generation verstanden. Sie ist bereit, ihre finanzielle Absicherung im Alter selbst in die Hand zu nehmen. Um diese Chance nutzen zu können, benötigt sie eine bessere finanzielle Aufklärung. Finanzwissen ist die Grundvoraussetzung für finanzielle Selbstbestimmung, über alle Altersgruppen hinweg“, sagt Dirk von der Crone, CEO von Swiss Life Deutschland.

Für das „Selbstbestimmungsbarometer“ befragte Swiss Life gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut Bilendi im Juli 2025 insgesamt 1.001 Menschen in Deutschland im Alter zwischen 18 und 79 Jahren repräsentativ.