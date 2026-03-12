Swiss Life steigert Betriebsgewinn und erhöht Dividende auf 36.50 Franken

Swiss Life hat im Geschäftsjahr 2025 den Betriebsgewinn in lokaler Währung um drei Prozent auf 1,83 Milliarden Franken gesteigert. Der Reingewinn blieb mit 1,26 Milliarden Franken stabil auf dem Niveau des Vorjahres. Die Eigenkapitalrendite erhöhte sich auf 17,2 Prozent nach 16,6 Prozent im Jahr zuvor.

„Ich bin mit unserer operativen Leistung im Versicherungs- und im Fee-Geschäft im Jahr 2025 sehr zufrieden. Wir konnten das Geschäftsvolumen, den Betriebsgewinn und die Eigenkapitalrendite steigern“, sagt Matthias Aellig, Group CEO von Swiss Life. „Es freut mich, dass wir unsere erfolgreiche Entwicklung fortsetzen und mit dem Unternehmensprogramm ‹Swiss Life 2027› gut auf Kurs sind. Ich möchte allen unseren Mitarbeitenden und Beraterinnen und Beratern für ihr grosses Engagement sowie unseren Kundinnen und Kunden für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Treue danken.“

Das Betriebsergebnis im Versicherungsgeschäft erhöhte sich auf 1,10 Milliarden Franken, was in lokaler Währung einem Anstieg von sechs Prozent entspricht. Das Fee-Ergebnis lag bei 858 Millionen Franken nach 870 Millionen Franken im Vorjahr.

Wachstum bei Prämien und Fee-Erträgen

Die Prämieneinnahmen der Gruppe stiegen 2025 in lokaler Währung um drei Prozent auf 20,9 Milliarden Franken. Alle Versicherungssegmente trugen zum Wachstum bei. Auch das Fee-Geschäft legte weiter zu. Die Fee-Erträge erhöhten sich um fünf Prozent auf 2,59 Milliarden Franken. Wachstumstreiber waren insbesondere die eigenen Beraterkanäle sowie eigene und fremde Produkte und Dienstleistungen.

Die Contractual Service Margin, die künftige Gewinnbeiträge aus dem bestehenden Versicherungsgeschäft abbildet, stieg um fast eine Milliarde auf 15,3 Milliarden Franken. Ein Jahr zuvor hatte sie noch 14,4 Milliarden Franken betragen. Die direkten Anlageerträge lagen mit 4,13 Milliarden Franken auf dem Niveau des Vorjahres. Die direkte Anlagerendite blieb stabil bei 2,9 Prozent. Die Nettoanlageerträge beliefen sich auf 3,79 Milliarden Franken, die Nettoanlagerendite lag bei 2,7 Prozent.

Entwicklung in den einzelnen Märkten

Im Schweizer Heimmarkt steigerte Swiss Life die Prämieneinnahmen um drei Prozent auf 10,2 Milliarden Franken. Das Segmentergebnis erhöhte sich um vier Prozent auf 891 Millionen Franken. Der Cash-Transfer an die Holding betrug 0,65 Milliarden Franken.

In Frankreich wuchsen die Prämieneinnahmen um vier Prozent auf 8,09 Milliarden Euro. Die Fee-Erträge legten um zehn Prozent auf 593 Millionen Euro zu, während das Segmentergebnis um acht Prozent auf 361 Millionen Euro stieg.

Das Geschäft in Deutschland entwickelte sich ebenfalls positiv. Die Prämieneinnahmen erhöhten sich um zwei Prozent auf 1,54 Milliarden Euro. Das Segmentergebnis stieg um sechs Prozent auf 205 Millionen Euro. Die Fee-Erträge wuchsen um sieben Prozent auf 881 Millionen Euro, das Fee-Ergebniss stieg um sechs Prozent auf 127 Millionen Euro.

In der Markteinheit International nahmen die Prämieneinnahmen um sechs Prozent auf 1,83 Milliarden Euro zu. Das Segmentergebnis verbesserte sich um zehn Prozent auf 130 Millionen Euro.

Starkes Neugeld bei Asset Managers

Swiss Life Asset Managers verzeichnete im TPAM-Geschäft deutlich höhere Zuflüsse. Das Nettoneugeld stieg auf 17,7 Milliarden Franken nach 9,5 Milliarden Franken im Vorjahr. Die verwalteten Vermögen erhöhten sich auf 146 Milliarden Franken.

Die Gesamterträge von Swiss Life Asset Managers lagen mit 1,15 Milliarden Franken leicht unter dem Vorjahr. Das Segmentergebnis ging um sieben Prozent auf 414 Millionen Franken zurück, da die nicht wiederkehrenden Erträge im TPAM-Geschäft unter dem sehr hohen Niveau des Vorjahres lagen.

Programm „Swiss Life 2027“ bestätigt

Mit dem Ergebnis 2025 sieht sich Swiss Life beim Unternehmensprogramm „Swiss Life 2027“ auf Kurs. Bis 2027 soll das Fee-Ergebnis auf über eine Milliarde Franken steigen. Gleichzeitig strebt das Unternehmen in jedem Jahr des Programms eine Eigenkapitalrendite zwischen 17 und 19 Prozent an. Der Cash-Transfer an die Holding soll über die drei Jahre des Programms insgesamt 3,6 bis 3,8 Milliarden Franken erreichen. 2025 lag er bei 1,22 Milliarden Franken.

Die Solvenz bleibt hoch. Per Ende 2025 erwartet Swiss Life eine SST-Quote von rund 210 Prozent nach 201 Prozent ein Jahr zuvor. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung eine Dividende von 36.50 Franken je Aktie vor. Im Vorjahr lag sie bei 35 Franken. Die Generalversammlung findet am 7. Mai 2026 statt, die Auszahlung der Dividende ist für den 13. Mai vorgesehen.

Zudem stellt der Verwaltungsrat die Wahl von Luisa Delgado und Patrick Frost als neue Mitglieder des Gremiums zur Abstimmung. Die bisherigen Mitglieder stellen sich erneut zur Wahl, Präsident Rolf Dörig für eine letzte Amtsperiode bis zur Generalversammlung 2027.