Bauzinsen aktuell: EZB und Fed treiben Baufinanzierung auf Jahreshoch

Der Bauzins für zehnjährige Baufinanzierungen ist Ende September 2026 auf bis zu 4,39 Prozent gestiegen – der höchste Stand seit Jahren. Wie EZB und Fed die Zinsen treiben und was das für Anschlussfinanzierungen jetzt bedeutet.

Bauzinsen aktuell auf dem höchsten Stand seit Jahren: Der Zins für zehnjährige Baufinanzierungen lag laut dem Vermittler Interhyp am 24. September 2026 bei 4,39 Prozent. Vier Wochen zuvor waren es noch 4,02 Prozent, im März 2026 erst 3,60 Prozent. Auch andere Anbieter melden ähnliche Sprünge. Das Vergleichsportal biallo.de bezifferte den Durchschnittszins für zehnjährige Darlehen am 18. September 2026 mit 4,28 Prozent – nach eigenen Angaben der höchste Stand seit April 2011. Der Finanzierungsvermittler Dr. Klein wies für den 25. September 2026 einen besten verfügbaren Sollzins von 4,07 Prozent aus, effektiv 4,17 Prozent. Wie sich die Lage seit dem Sommer entwickelt hat, zeigt der Beitrag Bauzinsen bleiben über vier Prozent: Wann kommt die Trendwende?.

Ausgelöst hat den Anstieg ein Sprung bei den Anleiherenditen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen kletterte am 24. September 2026 auf 3,58 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2009. Noch am 11. September hatte die Deutsche Finanzagentur einen Wert von 3,37 Prozent ausgewiesen. Banken refinanzieren Baudarlehen überwiegend über Pfandbriefe, deren Verzinsung eng an der Rendite der Bundesanleihen hängt. Deshalb schlägt der Anstieg unmittelbar auf die Baufinanzierung durch.

EZB und Fed halten am Straffungskurs fest

Zwei Notenbanken befeuern die Entwicklung zugleich. Die Europäische Zentralbank erhöhte am 10. September 2026 alle drei Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte. Seit dem 16. September 2026 liegt der Einlagesatz bei 2,50 Prozent, der Hauptrefinanzierungssatz bei 2,65 Prozent und die Spitzenrefinanzierungsfazilität bei 2,90 Prozent. Es war die zweite Erhöhung in diesem Jahr, nach einem ersten Schritt am 11. Juni und einer Zinspause am 23. Juli. Details zu dieser Entscheidung liefert der Artikel EZB-Sitzung am 10. September: Was passieren wird. Der EZB-Rat begründete die Entscheidung mit anhaltendem Inflationsdruck durch den Nahost-Konflikt. Für 2026 rechnet er mit einer durchschnittlichen Teuerung von 3,0 Prozent.

Auch die US-Notenbank Fed hält an ihrem Kurs fest. Sie hob den Leitzins zuletzt auf eine Zielspanne von 3,75 bis 4,00 Prozent an. Am 25. September 2026 signalisierten mehrere Fed-Vertreter weitere Schritte. Anna Paulson, Präsidentin der Federal Reserve Bank of Philadelphia, sagt, die Rückführung der Teuerungsrate auf das Ziel von zwei Prozent habe oberste Priorität; eine moderate weitere Straffung sei gerechtfertigt, sollte sich die Lage wie erwartet entwickeln.

John Williams, Präsident der Federal Reserve Bank of New York, hält eine weitere Zinserhöhung bis Jahresende für wahrscheinlich angemessen. Beth Hammack, Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, warnt, je länger die hohe Inflation anhalte, desto schwieriger und kostspieliger könne es werden, sie wieder zu senken. Hintergrund ist die Kerninflation: Gemessen am PCE-Index lag sie im Juli 2026 bei 3,7 Prozent und damit deutlich über dem Fed-Ziel von zwei Prozent.

Ölpreisschock durch den Krieg gegen den Iran

Den Preisdruck in beiden Währungsräumen treibt der seit dem 28. Februar 2026 laufende Krieg der USA und Israels gegen den Iran. Durch die Schließung von Teilen der Straße von Hormuz und Angriffe auf Energieinfrastruktur sind die Öl- und Kraftstoffpreise weltweit gestiegen. Dieser Ölpreisschock erschwert es beiden Notenbanken, von ihrem restriktiven Kurs abzurücken. Entsprechend bleibt auch das Zinsniveau am Anleihemarkt hoch, von dem die Baufinanzierung abhängt.

Bauzinsen aktuell im Jahresverlauf: Von 3,60 auf 4,39 Prozent

Wie stark der Bauzins seit dem Frühjahr gestiegen ist, zeigt der Blick auf mehrere Quellen und Stichtage:

Datum Anbieter/Quelle Bauzins (zehn Jahre) Bemerkung März 2026 Interhyp 3,60 Prozent Ausgangswert vor dem aktuellen Anstieg Juli 2026 (vorläufig) Deutsche Bundesbank 3,92 Prozent Amtlicher Durchschnittszins aller Neuverträge, nachlaufend erhoben Ende August 2026 Interhyp 4,02 Prozent Vier Wochen vor dem Wert vom 24. September 10. September 2026 Interhyp 4,20 Prozent Seit Wochen kontinuierlich steigend 18. September 2026 biallo.de 4,28 Prozent (Durchschnitt) Höchster Stand seit April 2011; beste Einzelangebote bei 3,61 Prozent 24. September 2026 Interhyp 4,39 Prozent Jüngster verfügbarer Wert 25. September 2026 Dr. Klein 4,07 Prozent Sollzins (4,17 Prozent effektiv) Bester verfügbarer Zins am Markt

Die Übersicht zeigt zugleich, wie unterschiedlich die Anbieter den Markt vermessen. Die amtliche Zinsstatistik der Bundesbank erfasst nachlaufend den Durchschnitt aller Neuverträge und lag im Juli 2026 bei 3,92 Prozent. Vermittler wie Interhyp und Dr. Klein veröffentlichen hingegen tagesaktuelle Konditionen einzelner Banken. Diese Werte streuen je nach Bonität und Beleihungsauslauf erheblich. Wer die Bauzinsen aktuell vergleicht, muss deshalb genau auf Stichtag, Quelle und Berechnungsgrundlage achten.

Zinsbindung im Vergleich: Fünf, zehn oder 20 Jahre?

Für Käufer und Anschlussfinanzierer zählt neben der Höhe auch die Struktur der Zinsen. Nach Daten von Dr. Klein lag der beste verfügbare Sollzins am 25. September 2026 für eine fünfjährige Zinsbindung bei 4,16 Prozent, für zehn Jahre bei 4,07 Prozent, für 15 Jahre bei 4,19 Prozent, für 20 Jahre bei 4,27 Prozent und für 30 Jahre bei 4,50 Prozent.

Zinsbindung Bester Sollzins (25.09.2026, Dr. Klein) Fünf Jahre 4,16 Prozent Zehn Jahre 4,07 Prozent (4,17 Prozent effektiv) 15 Jahre 4,19 Prozent 20 Jahre 4,27 Prozent 30 Jahre 4,50 Prozent

Auffällig an den Bauzinsen aktuell ist die Lage am kurzen Ende: Der Zehnjahreszins liegt unter dem Fünfjahreszins. Normalerweise verlangen Banken für längere Zinsbindungen einen Aufschlag, weil sie das Zinsrisiko länger tragen. Für Kunden kann die längere Bindung derzeit also günstiger sein als die kürzere. Ein Vergleich beider Varianten lohnt sich im Einzelfall.

Was steigende Bauzinsen für Anschlussfinanzierungen bedeuten

Für Immobilienbesitzer, deren Zinsbindung in den kommenden Monaten ausläuft, bedeuten die Bauzinsen aktuell spürbar höhere Monatsraten. Wie stark die Belastung steigt, hängt vom Zins des alten Vertrags ab. Wer vor zehn Jahren abgeschlossen hat, zahlte deutlich weniger und muss sich nun auf einen erheblichen Sprung einstellen.

Beispielrechnung: Monatsrate bei steigendem Zins

Eine Modellrechnung der Redaktion verdeutlicht den Effekt: Für ein Darlehen von 400.000 Euro mit zwei Prozent anfänglicher Tilgung und zehnjähriger Zinsbindung ergibt sich bei einem Zins von 3,60 Prozent eine Monatsrate von rund 1.867 Euro. Bei 4,39 Prozent steigt sie auf rund 2.130 Euro. Das sind etwa 263 Euro mehr im Monat oder rund 3.160 Euro im Jahr. Darlehenshöhe und Tilgungssatz sind Annahmen zur Veranschaulichung; die tatsächliche Rate hängt von Bonität und Beleihungsauslauf ab.

Handlungsempfehlung für Anschlussfinanzierungen

Florian Pfaffinger, Zinsexperte bei Dr. Klein, bringt die Lage auf den Punkt: „Das aktuell unruhige Marktumfeld bedeutet für Kaufinteressierte: Abwarten wird teuer.“ Für Berater ergeben sich daraus mehrere Ansatzpunkte. Kunden mit auslaufender Zinsbindung sollten frühzeitig ein Forward-Darlehen prüfen, also ein Darlehen, das die heutigen Konditionen für einen späteren Abruf sichert. Eine strukturierte Übersicht der nötigen Schritte bietet die Anschlussfinanzierung: Checkliste nach Nagels Zinsausblick. Weil die Angebote je nach Anbieter und Stichtag um mehrere Zehntel Prozentpunkte auseinanderliegen, lohnt zudem der Vergleich mehrerer Banken.

Einordnung: Wie verlässlich sind Bauzins-Prognosen?

Der Expertenrat von Dr. Klein hatte für das zweite Halbjahr 2026 einen Korridor von 3,3 bis 3,9 Prozent für den besten Zehnjahreszins erwartet. Dieser Wert ist inzwischen überschritten. Das zeigt, wie schnell die geopolitische Lage Prognosen überholt, die erst vor wenigen Monaten entstanden sind. Für Berater folgt daraus ein praktischer Hinweis: Kurzfristige Zinsprognosen sollten sie Kunden gegenüber stets mit dem Vorbehalt versehen, dass geopolitische Schocks sie binnen Wochen entwerten können.