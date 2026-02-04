BVT platziert 2025 fast 225 Millionen Euro bei professionellen und privaten Investoren

Schwerpunktmäßig entfielen 160,2 Millionen Euro auf die Assetklasse Energie und Infrastruktur, während im Bereich Immobilien USA rund 46 Millionen Euro investiert wurden, teilt BVT mit. „Wir konnten unsere Marktposition in unseren Kernkompetenzen trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen weiter festigen“, sagt Tibor von Wiedebach-Nostitz, Geschäftsführender Gesellschafter der BVT Holding.

Von dem platzierten Eigenkapitalvolumen entfielen rund 87,5 Prozent (196,8 Millionen Euro) auf professionelle und semiprofessionelle Anleger; Privatanleger zeichneten rund 12,5 Prozent (28 Millionen Euro). Im Bereich Energie und Infrastruktur verteilten sich die Mittel auf mehrere Beteiligungsangebote, darunter der BVT Sustainable Energy Fund SCS SICAF-RAIF der Spezial-AIF SWK Beteiligungs GmbH & Co. geschlossene Investment KG, der Publikums-AIF BVT Concentio Energie und Infrastruktur II sowie die Windparkbeteiligung BVT Emlichheim 2.

US-Publikumsfonds platziert – Nachfolger im Vertrieb

In der Assetklasse Immobilien USA wurden im Rahmen der Residential-USA-Serie rund 50,6 Millionen US-Dollar (circa 46 Millionen Euro) platziert. Der 2024 aufgelegte Publikums-AIF BVT Residential USA 19 wurde prospektgemäß vollständig platziert, der Nachfolgefonds BVT Residential USA 21 befindet sich seit Ende 2025 im Vertrieb. Ergänzend dazu wurden ein Private Placement sowie ein Einzelmandat nach Luxemburger Recht für einen institutionellen Investor umgesetzt.

Im Bereich Immobilien Deutschland hat BVT 2025 ein exklusiv für einen Bankenpartner konzipierter Spezial-AIF der Ertragswertfondsserie platziert. Im Bereich der Portfoliofonds befanden sich der Spezial-AIF BVT Zweitmarkt Immobilien V sowie der Publikums-AIF BVT Concentio Vermögensstrukturfonds IV im Vertrieb.

50-jähriges Firmenjubiläum im Jahr 2026

„Wir hätten uns natürlich ein günstigeres Marktumfeld gewünscht, das gerade im Privatanlegersegment für mehr Dynamik gesorgt hätte“, erklärt Tibor von Wiedebach-Nostitz. „In diesem Jahr erwarten wir wieder bessere Voraussetzungen und blicken optimistisch nach vorn: 2026 feiern wir unser 50-jähriges Bestehen – und setzen weiterhin auf unsere etablierten Kompetenzfelder. Im US-Immobilienmarkt sehen wir weiterhin vielversprechendes Potenzial im Segment Residential. Im Bereich Energie und Infrastruktur konzentrieren wir uns besonders auf Batteriespeicher-Projekte, und im deutschen Immobilienmarkt werden wir Spezial-AIF und den Zweitmarkt fokussieren.“