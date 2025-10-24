Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Umsatzminus am Bau: Hochbau legt zu, Tiefbau schwächelt weiter

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Geschäftsmann arbeitet auf Baustelle
Foto: Bildagentur PantherMedia / ArturVerkhovetskiy
Bei den Aufträgen gab es unter dem Strich kaum Bewegung.

Nach einem Umsatzrückgang im August zeigt sich die deutsche Bauwirtschaft uneinheitlich: Während der Hochbau neue Aufträge verbucht, schwächelt der Tiefbau. Branchenvertreter fordern mehr öffentliche Investitionen, um die Lage zu stabilisieren.

Die Bauunternehmen in Deutschland haben im August Umsatz eingebüßt. Mit 9,9 Milliarden Euro lagen ihre Erlöse 2,7 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Preisbereinigt war der Umsatz sogar 5 Prozent geringer als im Vorjahresmonat.

Über die ersten acht Monate des Jahres sind die Geschäfte im Bauhauptgewerbe allerdings besser gelaufen. Die Umsätze stiegen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 3,5 Prozent. Zu unveränderten Preisen wuchs das Geschäft um 1,0 Prozent.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bei den Aufträgen gab es unter dem Strich kaum Bewegung mit einem realen Zuwachs von 0,1 Prozent in der Jahresfrist. Allerdings stiegen die Aufträge beim Hochbau um 9,2 Prozent, während im Tiefbau die Bestellungen um 7,6 Prozent zurückgingen. Die Aufträge für neue Straßen, Tunnel oder Bahntrassen kommen meist von der öffentlichen Hand.

Nach Angaben der Branchenverbände warten Straßenbauunternehmen händeringend auf öffentliche Aufträge. „Wir sehen hier seit Monaten deutlich zu wenig Aufträge am Markt. Der im Sommer von der Autobahn GmbH verfügte Vergabestopp wirkt faktisch bis heute nach“, erklärt der Zentralverband Deutsches Baugewerbe. Auch der Hauptverband der Bauindustrie mahnt mehr Aufträge an, denn immerhin sollten nach Aufhebung des Stopps viele baureife Projekte auf den Markt kommen, was aber nicht geschehen sei. (dpa-AFX)

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/umsatzminus-am-bau-hochbau-legt-zu-tiefbau-schwaechelt-weiter-705345/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.