Vermögen aufbauen mit Fondspolicen

Auf dem Vorsorgemarkt ist seit einigen Jahren ein deutlicher Trend zu fondsgebundenen Versicherungsprodukten erkennbar. Sie sind besonders beliebt, weil sie die Vorteile einer Versicherungslösung mit attraktiven Anlagemöglichkeiten kombinieren. Die Fondspolice Maxxellence Invest von Standard Life zeigt, wie so etwas aussehen kann. Sie überzeugt mit einer sehr guten Fondspalette zu günstigen Preisen, einem hohen Maß an Flexibilität und der Absicherung biometrischer Risiken.

Ausgezeichnete Fonds zum günstigen Preis

Die Fondsauswahl ist der Schlüssel für einen erfolgreichen Vermögensaufbau. Bei Maxxellence Invest stehen mehr als 100 Fonds aus den wichtigsten Anlageklassen, Regionen und Branchen zur Wahl. Kundinnen und Kunden können sich daraus ihr individuelles Portfolio zusammenstellen oder aber auf gemanagte Portfolios vertrauen. Seit letztem Juli bietet Standard Life mit den Global Index Funds hier sehr attraktive, passiv gemanagte Lösungen, die sich durch eine stufenweise Gewichtung in Aktien und Anleihen auszeichnen. Das defensivste Portfolio hält 20 Prozent in Aktien, das chancenreichste ist zu 100 Prozent in Aktien investiert. Die Gewichtungen innerhalb der Portfolios sind fix und bleiben im Zeitverlauf gleich.

Bei Standard Life gibt es nur provisionsfreie Anteilsklassen, sogenannte Clean Share Classes, die sonst nur institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen. Damit können Kunden sicher sein, dass sie günstige Tranchen der Fonds in ihrem Portfolio haben. Der Großteil der Fonds ist bereits unter einem Prozent Fondskosten erhältlich. Die Standard Life Global Index Funds sind bereits für 0,15 Prozent Fondskosten verfügbar.

Flexibel auf Veränderungen reagieren

Die private Altersvorsorge ist langfristig angelegt. Bei langen Laufzeiten kann es immer wieder zu Veränderungen kommen – sowohl bei der Lebenssituation der Kunden, als auch an den Kapitalmärkten. Dem trägt Maxxellence Invest mit einer Vielzahl von flexiblen Produktoptionen Rechnung. Kunden können Zuzahlungen leisten oder Entnahmen tätigen, sie können auf finanzielle Engpässe aber auch mit Beitragsfreistellungen oder –reduzierungen reagieren. Vereinbarte Dynamiken können beliebig oft aktiviert und wieder ausgesetzt werden. Die Fondsauswahl im Portfolio kann zwölfmal im Jahr kostenfrei verändert werden, ohne dass Abgeltungssteuer dafür fällig wird.

Risiken absichern

Die Absicherung biometrischer Risiken ist ein zentraler Vorteil von Fondspolicen gegenüber Fonds. Fondspolicen-Kunden können ihr angespartes Kapital verrenten, sich dieses also monatlich in gleichbleibenden Beträgen lebenslang auszahlen lassen und sich dadurch gegen das Langlebigkeitsrisiko absichern. Gerade im Bereich der Renten gab es bei Standard Life deutliche Verbesserungen für Kundinnen und Kunden. Der Rentenzins wurde zweimal angehoben und beträgt seit 1. Dezember 1,75 Prozent. Damit bietet Standard Life eine deutlich über dem Marktschnitt liegende, in voller Höhe garantierte Rente. Gerade in der Basis-Rente, in der die Verrentung gesetzlich vorgeschrieben ist, ist dies ein zentrales Argument für Standard Life.

Auch gegen das Berufsunfähigkeitsrisiko können sich Kunden bei Standard Life sehr einfach absichern. Gerade für jüngere Kunden ist es sinnvoll, mit niedrigen Beiträgen fürs Alter vorzusorgen und sich gleichzeitig auch gegen das Risiko der Berufsunfähigkeit abzusichern. Durch eine Beitragsbefreiung im BU-Fall kann dabei auch das Sparziel der eigenen Altersvorsorge abgesichert werden.