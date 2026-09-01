Morgen & Morgen kooperiert mit Sellestar: Vergleich trifft digitale Präsentation

Morgen & Morgen und das Präsentationstool Sellestar bündeln ihre Funktionen: In M&M Office erstellte Vergleiche lassen sich künftig direkt in Sellestar weiterverarbeiten und interaktiv aufbereiten. Für M&M-Office-Kunden ist die Nutzung kostenfrei.

Das Analysehaus Morgen & Morgen und der Vertriebsoftwareanbieter Sellestar haben eine Kooperation vereinbart, die Vergleichssoftware und digitale Angebotspräsentation zusammenführt. In M&M Office erstellte Vergleiche können Vermittler künftig direkt in Sellestar übernehmen und dort interaktiv für die Kundenkommunikation aufbereiten. Für bestehende M&M-Office-Kunden ist der Zugang zu Sellestar im Rahmen der Partnerschaft kostenfrei.

„Mit M&M-Office schaffen wir die fachliche Grundlage für eine gute Beratung. Sellestar führt diese digital bis zum Kunden weiter – eine großartige Ergänzung für unsere Kunden, die wir ihnen im Rahmen der Kooperation kostenfrei anbieten können“, sagt Christian Jaffke, Geschäftsführer von Morgen & Morgen.

Vom Beratungsgespräch zum digitalen Kundenerlebnis

Die Kombination soll Empfehlungen auch nach dem eigentlichen Beratungsgespräch verständlich halten. Ergänzende Informationen lassen sich in Sellestar digital aufbereiten und erklären, sodass Kunden das Angebot im Nachgang eigenständig nachvollziehen können. Gleichzeitig erhalten Vermittler Einblick darin, wann und wie intensiv sich Kunden mit den übermittelten Unterlagen beschäftigen – und können gezielter nachfassen.

Sascha Weinrich, Geschäftsführer von Sellestar, beschreibt die Aufgabenteilung so: „M&M Office sorgt dafür, dass die richtige Empfehlung entsteht. Sellestar sorgt dafür, dass genau diese Empfehlung verstanden, erlebt und schließlich gekauft wird.“

Live-Webinar am 29. September

Wie das Zusammenspiel beider Systeme in der Praxis aussieht, zeigen Morgen & Morgen und Sellestar in einem gemeinsamen Live-Webinar am 29. September 2026 von 10 bis 11 Uhr.