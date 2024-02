Die Themen Altersvorsorge und Vermögensaufbau sind mit Beginn der Corona-Pandemie im Höhenflug. Offensichtlich hat das Virus auch dazu geführt, dass sich die Menschen wieder mehr mit der Finanzierung ihres Lebensabends auseinandersetzen. Dabei scheint mittlerweile in einige Faktoren, die bislang kaum verrückbar waren, Bewegung zu kommen. Stichwort Garantien. Aktuelle Umfragen zeigen, dass es mittlerweile immer mehr Deutsche verinnerlichen, dass Garantien die Rendite von Produkten schmälern, zumindest aber nicht positiv beeinflussen. Wie sehr hier ein Umdenken stattfindet, zeigt das jüngste Trendbarometer des Maklerpools Jung, DMS & Cie. und seiner Schwestergesellschaft Morgen & Morgen. Danach ist speziell bei der Altersvorsorge in Schicht 3 – also beim privaten Vorsorgesparen – der Anteil der Tarifberechnungen ohne Garantieniveau von 34 Prozent 2018 auf fast 60 Prozent nach oben geschnellt. Bleibt zu wünschen, dass diese Entwicklung auch die Schichten 1 und 2 erfasst.

Und noch eine Erkenntnis zeigt die Auswertung. Obwohl das Leben immer teurer wird, nehmen die Deutschen mehr Geld für die Altersvorsorge in die Hand. So verzeichnete die Schicht 2 eine Zunahme von 139 Euro in 2018 auf 173 Euro – ein Plus von fast 25 Prozent – wobei hier der größte Teil auf die immer beliebter werdende betriebliche Altersvorsorge entfallen dürfte. Das deckt sich auch mit den Vorschlägen der Fokusgruppe Altersvorsorge, die schlussendlich zu einer Reform der geförderten Altersvorsorge führen soll. Am meisten hat mich jedoch eine Umfrage innerhalb der Generation Z überrascht. Die Gruppe der 20- bis 29-Jährigen kümmert sich sehr viel stärker um ihre Altersvorsorge als es immer wieder kolportiert wird. So beschäftigt sich die Hälfte der Berufstätigen aus dieser Altersgruppe regelmäßig mit dem Thema. Insgesamt ist derzeit viel Bewegung im Markt, wenn es um die Absicherung des Lebensabends geht. Produktgeber und Berater tun gut daran, hier die Signale richtig zu deuten.

