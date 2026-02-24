Newsletter
VKS Sachwert Kongress 2026: Branchentreff mit Blick auf Innovationen und Vertrieb

Lesezeit 2 min
Foto: Cash.
Rückblick: Volles Haus beim VKS Kongress 2025

Ende April trifft sich die Sachwertbranche in Frankfurt. Der VKS Sachwert Kongress 2026 will Beratern Orientierung zu Markttrends, Regulierung und Vertrieb geben – mit prominenten Referenten und klarer Zielgruppe. Welche Themen die Teilnehmer für ihre Beratungspraxis im Jahr 2026 und darüber hinaus erwarten.

Am 28. und 29. April 2026 lädt der Verband der Kapitalverwaltungsgesellschaften und Sachwertanbieter (VKS) zum Sachwert Kongress nach Frankfurt am Main. Die Veranstaltung richtet sich gezielt an professionelle Vermittler regulierter Sachwerte und findet bereits zum fünften Mal statt. Erwartet werden Branchenexperten, Produktanbieter und Vertriebsspezialisten.

Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen in den Segmenten Immobilien, Infrastruktur, Erneuerbare Energien und Private Equity. Die Organisatoren versprechen einen praxisnahen Überblick über Markttrends, Produktneuheiten und vertriebsrelevante Themen, die die Beratung im Jahr 2026 prägen.

Als Keynote-Speaker spricht Professor Dr. Bernd Raffelhüschen zum Thema „Zu viel oder zu wenig Sozialstaat? Wo steht Deutschland 2026 und 2036?“. Im Fokus stehen die Folgen staatlicher Reformvorhaben und die künftige Rolle von Sachwerten in der privaten Altersvorsorge. Vor dem Hintergrund der angekündigten Rentenreform der Bundesregierung, die mittelbar und vielleicht unmittelbar auch die Sachwertbranche betreffen wird, dürfte der Beitrag Raffelhüschens auf besonderes Interesse stoßen.

Entscheidungsfindung im Fokus

Einen Perspektivwechsel bietet Deniz Aytekin. Der bekannte Fußballschiedsrichter und Unternehmer spricht unter dem Titel „Entscheidungen unter Druck“ über Parallelen zwischen Sport und Wirtschaft. Unter anderem anhand von Videosequenzen aus dem Profifußball zeigt er wirkungsvolle, erprobte und wissenschaftlich gestützte Techniken und Strategien, um in stressigen Umständen den Überblick zu behalten. 

Daneben sind Vorträge und Diskussionsrunden zu den verschiedenen Assetklassen geplant, in denen Referenten und Teilnehmer aktuelle Marktentwicklungen vertiefen. Die vollständige Agenda stellen die Veranstalter online bereit.

Breite Branchenpräsenz in Frankfurt

Die Veranstaltung versteht sich als Plattform für fachlichen Austausch und persönliches Networking. Zu den ausrichtenden Verbandsmitgliedern, die auch vor Ort vertreten sind, zählen BVT Unternehmensgruppe, Dr. Peters Group, Habona Invest, HEP Kapitalverwaltung AG, HTB Group, Jamestown US-Immobilien GmbH, Munich Private Equity, Ökorenta, Paribus, Primus Valor, Solvium Gruppe, TSO – The Simpson Organization, US Treuhand sowie WIDe Wertimmobilien Deutschland.

Darüber hinaus sind der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW, die Going Public! Akademie für Finanzberatung AG sowie zahlreiche Medienvertreter angekündigt. Cash. ist Medienpartner.

Der Kongress richtet sich speziell an selbstständige Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach Paragraf 34f Ziffer 2 Gewerbeordnung und Schwerpunkt auf geschlossenen Publikums-AIFs. Veranstaltungsort ist erneut das Hotel Crown Plaza in Frankfurt am Main. Die Teilnehmerzahl ist auf 180 Personen begrenzt. Ein Standardticket für beide Kongresstage kostet 119 Euro. Das Premiumticket für 219 Euro umfasst zusätzlich eine Übernachtung im Veranstaltungshotel sowie die Abendveranstaltung.

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

