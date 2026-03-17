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Vorzeitige Vertragsverlängerung: Leue bleibt bis Juni 2030 CEO von Talanx

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Torsten Leue
Foto: Talanx
Torsten Leue bleibt bis Mitte 2030 an der Spitze des Talanx Konzerns.

Talanx schafft früh Klarheit an der Konzernspitze: Der Aufsichtsrat verlängert den Vertrag von CEO Torsten Leue vorzeitig bis Juni 2030. Damit setzt der Versicherer auf Kontinuität.

Die Talanx AG verlängert den Vertrag ihres Vorstandsvorsitzenden Torsten Leue vorzeitig bis Juni 2030. Das hat der Aufsichtsrat des Konzerns beschlossen. Mit der Wiederbestellung setzt das Unternehmen auf personelle Kontinuität an der Spitze. Nach Angaben des Aufsichtsrats ist die Entscheidung auch als Anerkennung für die Arbeit des Vorstandsteams unter Leues Führung zu verstehen. Zugleich soll die Verlängerung die Grundlage für eine kontinuierliche weitere Entwicklung der Gruppe schaffen.

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Herbert K. Haas, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Talanx AG, sagt: „Herr Leue hat den Konzern als Vorstandsvorsitzender seit Mai 2018 kontinuierlich und äußerst erfolgreich entwickelt. Dies gilt sowohl für den wirtschaftlichen Erfolg als auch für den kulturellen Wandel der Gruppe. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Leue für diese hervorragende Arbeit und ist davon überzeugt, dass er mit seinem Team diesen Weg, zum Wohle aller Stakeholder, auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird“

Vertragsverlängerung bei Talanx bis 2030

Leue steht seit Mai 2018 an der Spitze des Konzerns. Der Aufsichtsrat hebt in seiner Begründung neben dem wirtschaftlichen Erfolg ausdrücklich auch den kulturellen Wandel innerhalb der Gruppe hervor.

Der Vorstandsvorsitzende selbst wertet die Entscheidung als Vertrauensbeweis. „Ich bedanke mich sehr herzlich für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich sehr auf die vor mir liegenden Aufgaben. Es macht mir viel Freude, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand und allen Mitarbeitenden weiter mit großem Engagement am Erfolg der Talanx Gruppe zu arbeiten“, sagt Leue.

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