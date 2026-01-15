Wie KI, DeFi und BNPL die Finanzbranche 2026 neu ordnen

Die FinTech-Branche steht vor einem weiteren Umbruch. Für 2026 erwartet Alexander Scheibel, Product Development Lead BNPL bei Riverty, deutliche Fortschritte bei Automatisierung und Personalisierung. Eine wichtige Rolle spielt dabei Künstliche Intelligenz. Laut Riverty Consumer Survey 2025 geht knapp jeder vierte Deutsche davon aus, dass sich KI in den kommenden fünf Jahren zu einem zuverlässigen, personalisierten Finanzassistenten entwickelt.

KI-Agenten übernehmen zunehmend Aufgaben, die über klassische Nutzeroberflächen hinausgehen. Chatbots und Robo-Advisors analysieren individuelle Ziele, Gewohnheiten und finanzielle Spielräume und unterstützen bei Kaufentscheidungen oder der Budgetplanung. Erste Ansätze eines KI-gestützten persönlichen Einkaufsassistenten sieht Scheibel bereits für 2026. Während in den USA erste Anwendungsfälle im sogenannten Agentic Commerce entstehen, beschränkt sich der Einsatz in Europa vorerst auf KI-gestützte Suche und Empfehlungen. Zahlungsprozesse bleiben aufgrund regulatorischer Vorgaben zunächst außen vor.

Auch für Banken und Finanzdienstleister wächst der Handlungsdruck. Automatisierte Kreditempfehlungen, personalisierte Beratung und eine präzisere Risikoanalyse erhöhen Effizienz und Sicherheit, verändern aber zugleich die Erwartungen der Kundinnen und Kunden an digitale Finanzangebote.

KI und Automatisierung verändern die Kundenschnittstelle

Parallel dazu verliert das klassische Bankmodell weiter an Bedeutung. Laut Riverty Consumer Survey 2025 suchen 38 Prozent der Befragten ihre Bank nur noch auf, wenn es konkrete Probleme zu klären gibt. Filialen rücken damit zunehmend in die Rolle von Infrastrukturanbietern und Beratern für Ausnahmesituationen.

An ihre Stelle treten digitale und dezentrale Plattformen wie PayPal, wero sowie Wallet-Angebote von Apple und Google. Diese bündeln Zahlungsfunktionen, Identitätsmanagement und zunehmend auch Finanzierungen. Für 2026 gilt es als wahrscheinlich, dass dezentrale Finanzsysteme den Schritt in den Massenmarkt schaffen. Nutzerinnen und Nutzer können dann Vermögenswerte handeln sowie Kredite oder Versicherungen abschließen, ohne dass klassische Banken als Vermittler auftreten.

Ein weiterer prägender Faktor bleibt Buy Now, Pay Later. Ab 2026 wird BNPL Teil der allgemeinen Konsumentenkreditregulierung. Anbieter müssen strengere Bonitätsprüfungen durchführen und umfassendere Informationen zu Kosten, Laufzeiten und Risiken bereitstellen. Für Verbraucherinnen und Verbraucher steigt damit die Transparenz, zugleich verlängert sich der Checkout-Prozess durch zusätzliche Prüfungen.

Dezentralisierung und neue Regeln für BNPL

Die regulatorischen Anpassungen erhöhen die Kosten für Händler und Zahlungsanbieter, stärken jedoch das Vertrauen in entsprechende Angebote. BNPL bleibt trotz der neuen Vorgaben ein fester Bestandteil von E-Commerce-Plattformen, Apps und stationären Bezahlprozessen. Lending und Payment wachsen weiter zusammen und prägen die Zahlungsrealität des Jahres 2026.

Noch stärker rücken Finanzdienstleistungen direkt in alltägliche Anwendungen. Embedded Finance ermöglicht es, Zahlungen, Kredite oder Versicherungen nahtlos in Shopping- oder Mobilitäts-Apps zu integrieren. Unternehmen setzen dabei verstärkt auf Aktivierungsanreize wie Cashback oder Bonusprogramme, um Nutzerinnen und Nutzer für neue Angebote zu gewinnen. Der Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Nutzung intensiviert sich entsprechend.

Mit der zunehmenden Digitalisierung steigen zugleich die Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz. Digitale Identitäten werden zum zentralen Baustein, um eine sichere Authentifizierung über verschiedene Anbieter hinweg zu ermöglichen. Nutzerinnen und Nutzer müssen sensible Daten nicht mehrfach eingeben, während Anbieter regulatorische Vorgaben effizienter erfüllen können.

Digitale Identitäten werden zum Standard

Ein konkretes Beispiel ist die European Digital Identity Wallet. Ihr schrittweiser Rollout in den EU-Mitgliedstaaten ab 2026 schafft erstmals eine einheitliche europäische Lösung für digitale Identitäten. Der Zugang zu Finanzdienstleistungen wird damit vereinfacht, gleichzeitig etabliert die Wallet einen neuen Standard für Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit im digitalen Finanzökosystem.