Warum Anleger bei Gold zögern und Dividendenwerte Chancen bieten

Edelmetalle: „Bei Gold und Silber steckt noch immer viel Spekulation drin“

Selbst nach dem Crash von Ende Januar sieht Müller bei Edelmetallen noch immer viel Spekulation. „Bei Gold und auch bei Silber preisen die Märkte noch immer extreme Szenarien ein. Dazu gehört etwa, dass die Notenbanken die Geldschleusen weiter öffnen und diese expansive Geldpolitik auch eine Weile fortsetzen. Silber profitierte im Januar zusätzlich von seiner Rolle als Industriemetall. Da es der Wirtschaft aktuell gar nicht so gut geht, bin ich skeptisch“, erklärt Müller. Er rät dazu, bei Edelmetallen erst einmal eine Beruhigung der Kurse abzuwarten. „Nach einem derart dynamischen Anstieg bleibt die Volatilität in der Regel hoch. Die Edelmetallhausse wird sich fortsetzen, aber beim Einstieg müssen Anleger aktuell keine Eile haben“, fasst Müller seine Marktsicht zusammen.

Valentinstag

Am 14. Februar ist wieder Valentinstag. Müller rät Paaren dazu, gemeinsame Ziele zu entwickeln und auch das Sparen zu synchronisieren. „Bereits ab kleinen Beträgen im Monat können Paare die Weichen auf eine unbeschwerte Zukunft stellen“, findet er. „Vor allem dann, wenn man gemeinsam spart, kommen schnell Beträge zusammen, die Träume wahr werden lassen. Ich rate allen Paaren dazu, abseits der Romantik auch über Geld zu sprechen. Das eigentlich unromantische Thema gewinnt schnell an Bedeutung, wenn man als Paar zusammenarbeitet und ein gemeinsames Ziel im Auge hat“, so Müller. Doch auch Singles sollten den Valentinstag nutzen: „Wer solo ist, kann sich selbst ein Date mit den eigenen Finanzen gönnen. Ein Abend, an dem man sich die eigenen Sparziele, Investments und finanziellen Träume vor Augen führt, ist genauso wertvoll wie ein romantischer Abend zu zweit“, empfiehlt er.

Aktienmarkt zwiegespalten: MSCI World und Morning Star Dividend Leaders

Für Marktkenner Ulrich Müller befinden sich die globalen Aktienmärkte in einer merkwürdigen Situation. Während Tech-Titel noch immer teuer sind, würden Dividendenwerte zunehmend ihre Stärken ausspielen. Müller hebt vor allem den Index Morning Star Dividend Leaders hervor. „Während Tech-Titel aus dem MSCI World inzwischen bereits richtig teuer sind, spielen klassische Dividendenwerte ihre Stärken bereits seit einigen Jahren aus. Ich denke dabei an General Mills, Rio Tinto und auch Nike. Der Morning Star Dividend Leaders vereint eine ganze Reihe von Aktien, die mit niedrigen zweistelligen Kurs-Gewinn-Verhältnissen punkten. Tech-Titel sind dagegen deutlich teurer“, sagt Müller. „Auch wenn der genannte Dividenden-Index in den vergangenen Jahren bereits besser abgeschnitten hat, als der MSCI World, sehe ich in Aktien aus diesem Bereich noch weiteres Potenzial. Die Old Economy ist aktuell angesagt wie nie“, sagt er.

Ulrich Müller hat über 30 Jahre Börsenerfahrung und ist Gründer der Ulrich Müller Wealth Academy in Halstenbek bei Hamburg.






