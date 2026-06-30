Wechsel an der Spitze: Generali Deutschland baut Kranken- und KI-Bereich um

Die Generali Deutschland besetzt die Spitze ihrer Krankenversicherungssparte neu. Dorothea Bachem (37) wird spätestens zum 1. Januar 2027 Chief Insurance Officer Health im Vorstand der Generali Deutschland Krankenversicherung AG sowie Vorstandsvorsitzende der Envivas Krankenversicherung AG.

Bachem übernimmt Krankenversicherungsgeschäft

Bachem leitet derzeit als Bereichsleiterin das operative Leistungsmanagement der AXA Konzern AG. Dort verantwortet sie unter anderem die strategische Weiterentwicklung von Prozessoptimierung und -automatisierung unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Zudem ist sie Geschäftsführerin der AXA Logistik & Service GmbH.

In ihrer neuen Funktion verantwortet Bachem den Bereich Krankenversicherung der Generali Deutschland und treibt die Weiterentwicklung des Krankenvoll- und Zusatzversicherungsgeschäfts voran. Im Fokus stehen der Ausbau der Gesundheitsvorsorgeangebote, die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen sowie der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Verbesserung von Servicequalität, Kundenerlebnis und Effizienz.

Rebic konzentriert sich auf Altersvorsorge

Bachem folgt auf Neven Rebic (44), der die Position bislang zusätzlich zu seinen Aufgaben als Chief Insurance Officer Life in den Vorständen von CosmosDirekt und Dialog Lebensversicherung wahrgenommen hat. Künftig konzentriert sich Rebic auf das Geschäft mit privater sowie betrieblicher Altersvorsorge in den Vorständen von CosmosDirekt und Dialog. Bachem und Rebic berichten an Uli Rothaufe, Chief Insurance Officer Life & Health der Generali Deutschland.

Mit einer weiteren Personalie stärkt die Generali Deutschland den Bereich Data Analytics und Künstliche Intelligenz. Zum 15. Juli 2026 übernimmt Dr. Stefan Weih (43) die Leitung des Bereichs AI, Digitalization & Process Mining.

Weih wechselt von Allianz Partners

Weih war zuletzt bei Allianz Partners tätig, wo er als Head of Operations Digital Transformation für digitale Transformation verantwortlich war. Er bringt Erfahrung in der Weiterentwicklung daten- und KI-basierter Anwendungen sowie moderner IT-Landschaften mit. Weih treibt den weiteren Ausbau der Daten-, Analytics- und KI-Kompetenzen der Generali Deutschland voran und setzt Impulse für die datenbasierte Unternehmenssteuerung, die Steigerung der Prozessautomatisierung sowie die Weiterentwicklung des Kundenerlebnisses. In seiner neuen Funktion berichtet er an Lars Rogge, Chief Operating Officer der Generali Deutschland AG.