Wechsel im Vorstand: Marc Kottmann übernimmt Schadenressort bei ADAC Versicherung

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Marc Kottmann übernimmt zum Januar 2026 das Ressort Schaden im Vorstand der ADAC Versicherung AG.
Foto: ADAC Versicherung / Privat
Marc Kottmann, designierter Sachvorstand der ADAC Versicherung

Zum Jahreswechsel stellt die ADAC Versicherung AG ihr Schadenressort neu auf. Marc Kottmann wird zum 1. Januar 2026 neues Vorstandsmitglied und übernimmt die Verantwortung für zentrale Leistungs- und Regulierungsbereiche. Sein Vorgänger Sascha Petzold übernimmt bei der ADAC Versicherung AG strategische Themen.

Marc Kottmann wird zum ersten Januar 2026 Mitglied des Vorstands der ADAC Versicherung AG und verantwortet künftig das Ressort Schaden. Dazu gehören der Ambulanzdienst, die Schadenregulierung, das Beschwerdemanagement, das Netzwerkmanagement sowie unterstützende Bereiche rund um die Leistungserbringung. Kottmann ist Betriebswirt und verfügt über langjährige Erfahrung in Kfz- und Reise-Assistance sowie in der Schadenregulierung.

Er war in leitenden Funktionen bei Allianz Ventures und Allianz Partners tätig und verantwortete zuletzt als Global Head of Operations, Steering & Transformation die Weiterentwicklung des operativen Betriebs und der Schadenprozesse in über dreißig Ländern. Kottmann komplettiert das vierköpfige Führungsteam der ADAC Versicherung AG neben Tuchscherer, Stefan Daehne für den Vertrieb sowie Sascha Herwig für Betriebsorganisation und Produkt.

Interner Wechsel

Kottmann folgt auf Sascha Petzold, der das Unternehmen zum Jahresende aus dem Vorstand verabschiedet, aber innerhalb der ADAC Versicherung AG bleibt. Er widmet sich künftig den strategischen Themen Gesundheit und Ausbildung, auch in Zusammenarbeit mit der ADAC Stiftung. Dr. Claudius Leibfritz, Vorstand der ADAC SE und Aufsichtsratsvorsitzender der ADAC Versicherung AG, hebt die Leistungen Petzolds hervor.

„Sascha Petzold hat maßgeblich zur heutigen Leistungsfähigkeit der ADAC Versicherungen beigetragen. Er war federführend am Ausbau unseres Regulierungsverbundes, der Stabilisierung und Optimierung der weltweiten Schadenhilfe, dem Einsatz von ADAC Pannenhelfern im Ausland sowie der erfolgreichen Intensivierung des Kostenmanagements beteiligt.“

