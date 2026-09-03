Wie effektiv ist Agentic AI?

Wie effektiv lassen sich Zahlungsanfragen durch KI-Agenten lösen? Das schwedische Fintech Billogram liefert erste Antworten aus dem Praxiseinsatz seines KI-Agenten.





Wie effektiv lassen sich Zahlungsanfragen durch KI-Agenten lösen? Das schwedische Fintech Billogram liefert erste Antworten aus dem Praxiseinsatz seines KI-Agenten. Demnach gingen bei einem schwedischen Breitbandanbieter kundenservicebezogene Zahlungsanfragen um 40 Prozent zurück – obwohl der Kundenstamm weiter wuchs. Je nach Unternehmen bearbeitet die KI namens Agentic Assist zwischen 65 und 78 Prozent der zahlungsbezogenen Anfragen vollständig ohne menschliches Eingreifen.

Anders als herkömmliche Chatbots ist Agentic Assist direkt in die Zahlungsinfrastruktur des Fintechs eingebunden. Der Agent hat Zugriff auf Rechnungsdetails, Zahlungshistorie, Fälligkeiten und die gewählte Zahlungsmethode und kann innerhalb definierter Regeln eigenständig Aktionen ausführen – nicht nur Fragen beantworten. Kunden klären ihr Anliegen direkt auf der digitalen Rechnung, ohne in eine separate Chatbot-Oberfläche wechseln zu müssen. Für Kundenservice-Teams bedeutet das eine spürbare Entlastung: Routineanfragen lösen sich im Zahlungsprozess selbst, komplexere Anliegen landen weiterhin beim Menschen.

„Der größte Mehrwert entsteht nicht dadurch, dass KI schnellere Antworten liefert. Er entsteht dadurch, dass Kunden ihr Anliegen unmittelbar selbst lösen können, ohne zuvor den Kundenservice kontaktieren zu müssen“, sagt Jonas Suijkerbuijk, Gründer und CEO von Billogram.

KI-Agenten als Frühwarnsystem für fehlerhafte Abrechnungen

Die Auswertung anonymisierter KI-Dialoge bringt einen weiteren Effekt: Sie zeigt, wo Abrechnungen Kunden verwirren. Jede Anfrage, die ein KI-Agent bearbeitet, ist zugleich ein Hinweis darauf, an welcher Stelle im Prozess Reibung entsteht. Häufen sich ähnliche Fragen, deutet das auf ein strukturelles Problem hin – in der Rechnungsgestaltung, in der Kommunikation oder im Ablauf selbst. Unternehmen erhalten so einen kontinuierlichen Datenstrom, den klassische Kundenservice-Auswertungen kaum liefern.

Ein schwedischer Mobilfunkanbieter stellte bei der Analyse solcher Dialoge fest, dass viele Neukunden ihre erste Rechnung als unerwartet hoch empfanden. Die Ursache war kein Abrechnungsfehler, sondern ein längerer erster Abrechnungszeitraum, der auf der Rechnung nicht ausreichend erklärt worden war. Nach einer Anpassung gingen die entsprechenden Anfragen deutlich zurück. „Jede Frage rund um eine Zahlung ist ein Signal dafür, dass irgendwo Reibung entstanden ist. Agentic AI macht diese Muster systematisch sichtbar und genau darin liegt ihr strategischer Wert“, sagt Suijkerbuijk.

Für Billogram markiert das den Übergang von reiner Prozessautomatisierung hin zur kontinuierlichen Optimierung: Klassische Automatisierung beschleunigt bestehende Abläufe, autonome KI-Agenten liefern zusätzlich Erkenntnisse darüber, welche Kundenkontakte sich von vornherein vermeiden lassen. „Die eigentliche Stärke von Agentic AI liegt nicht darin, Aufgaben zu übernehmen. Sie liegt darin, Unternehmen dabei zu helfen zu verstehen, warum diese Aufgaben überhaupt entstehen“, sagt Suijkerbuijk.

Agentic AI gewinnt auch in Deutschland strategisch an Bedeutung

Die Ergebnisse fallen in eine Phase, in der autonome KI-Systeme in Unternehmen zunehmend strategische Aufmerksamkeit erhalten. Laut einer aktuellen Studie der Technologieberatung Thoughtworks haben 77 Prozent der weltweit befragten Führungskräfte ihren KI-Fokus von Effizienzsteigerungen hin zu Innovation und Wachstum verlagert. Für 35 Prozent gehört Agentic AI bereits zu den wichtigsten KI-Investitionen; in Deutschland liegt dieser Anteil bei 31 Prozent. Konkrete Praxisdaten, wie Billogram sie nun vorlegt, sind dabei noch vergleichsweise selten.