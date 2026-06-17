AV-Depot-Start 2027: Sutor Bank baut Komplettlösung für Anbieter

Wenige Monate vor dem Start des Altersvorsorgedepots zum 1. Januar 2027 zeigen sich im Markt deutliche Lücken bei Prozessen und Technologie. Zahlreiche Häuser, darunter auch staatliche Anbieter, wollen ein Altersvorsorgedepot anbieten, doch einzelne Prozesselemente für den Betrieb fehlen ihnen. Besonders das Zulagenmanagement und die dafür nötigen Schnittstellen bereiten Schwierigkeiten. Das geht aus zahlreichen Gesprächen hervor, die die Hamburger Sutor Bank mit Asset Managern, Vermögensverwaltern, Banken, Neo-Brokern und anderen Marktteilnehmern geführt hat.

Die Sutor Bank baut ihre bestehende Investment-as-a-Service-Plattform deshalb zu einer Komplettplattform für das Altersvorsorgedepot aus – für private und optional auch staatliche Anbieter.

Gesetzliche Grundlage für das neue Vorsorgeprodukt

Das Altersvorsorgereformgesetz ist Ende Mai 2026 in Kraft getreten. Zum 1. Januar 2027 löst das renditeorientierte Altersvorsorgedepot die Riester-Rente ab. Der Gesetzgeber verfolgt damit das Ziel, dass möglichst viele Unternehmen ein Altersvorsorgedepot anbieten, damit jeder Bürger ein passendes Produkt findet – mit oder ohne Beratung, mit passiven oder aktiven Fonds, mit ELTIFs oder anderen zulässigen Finanzinstrumenten.

Die Schwierigkeiten liegen aus Sicht von Hartmut Giesen, Geschäftsführer der Sutor Bank, weniger im Produkt als im Betrieb. „In den Gesprächen mit Marktteilnehmern hat sich ein klares Muster gezeigt. Die Integration der für das Zulagenmanagement notwendigen Schnittstellen ist anspruchsvoll, insbesondere wenn man zum Stichtag am 1. Januar 2027 mit einem AVD am Start sein möchte. Hinzu kommt, dass vielen Häusern die Teams für die anspruchsvolle Sachbearbeitung und einen kompetenten Kundenservice fehlen“, analysiert Giesen.

Gesamtes AVD-Leistungsspektrum aus einer Hand

Die Sutor Bank reagiert auf diesen Bedarf und baut eine vollständige AVD-Plattform auf. Sie bezieht wesentliche Teile aus der bestehenden Investment-as-a-Service-Plattform und bindet das erfahrene Altersvorsorge-Team der Bank ein. Anbieter erhalten damit Depotführung, Wertpapier- und Fondsabwicklung sowie das Zulagenmanagement mit Anbindung an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen aus einer Hand. Auf Wunsch kommen Kundenservice und Frontend hinzu.

Das Angebot ist modular aufgebaut. Partner, die selbst Anbieter sind, können beispielsweise allein das Zulagenmanagement nutzen. Daneben steht ein vollständiges White-Label-AVD zur Verfügung. Dabei lassen Partner das Altersvorsorgedepot von der Sutor Bank führen und bestücken es mit eigenen Fonds. Für das Frontend nutzen sie wahlweise eine eigene Lösung oder die von der Sutor Bank bereitgestellte Variante. „Wir stellen die nötigen Bausteine bereit. Sie basieren auf einer Plattform, die wir seit Jahren betreiben, und mit einem Team, das geförderte Altersvorsorge im Echtbetrieb kennt“, erklärt Giesen.

Langjährige Erfahrung mit der Zulagenstelle

Das Zulagenmanagement betreibt die Sutor Bank seit über 15 Jahren im laufenden Betrieb. Ihre Anbindung an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen besteht seit dem Start der Riester-Rente im Jahr 2002. Aktuell führt die Bank nach eigenen Angaben über 50.000 geförderte Verträge.