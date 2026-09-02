Bitcoin-ETPs sammeln Milliarden ein: Das treibt die Nachfrage

Krypto-ETPs verzeichneten im August die höchsten Zuflüsse seit Jahresbeginn. Vor allem Bitcoin rückte in den Fokus institutioneller Investoren. Entscheidend war jedoch nicht allein die starke Kursentwicklung, sondern ein ungewöhnliches Zusammenspiel aus Realzinsen, US-Finanzpolitik und Sorge vor Geldentwertung.

Mit Nettokapitalzuflüssen von weltweit 6,1 Milliarden US-Dollar erlebte der Markt für Krypto-ETPs und -ETFs im August den stärksten Monat seit Jahresbeginn – zuletzt wurden im Oktober 2025 vergleichbar hohe Volumina verzeichnet. Vor allem Bitcoin-ETPs standen in der Gunst der Investoren und verzeichneten europäisch wie global herausragende Nettozuflüsse in Höhe von über 3,6 Milliarden US-Dollar. Auch Produkte auf Ethereum (1.762 Millionen US-Dollar) sowie Instrumente für Solana, XRP und breiter gestreute Krypto-Körbe (Basket-ETPs) verbuchten jeweils Nettozuflüsse von weit über 100 Millionen US-Dollar. Flankiert wurde diese Nachfrage von einer Kurssteigerung Bitcoins um 24 Prozent im August – der höchsten Monatsrendite seit November 2024. Die Entwicklung ist nicht auf eine einzelne Ursache zurückzuführen, es finden sich aber durchaus makroökonomische Faktoren, die vor allem für stärkeres institutionelles Interesse gesorgt haben dürften.

Unter Druck: Warum die weltweiten Realzinsen steigen

Die globalen Märkte für Anleihen stehen derzeit unter erheblichem Stress. Das Besondere an der aktuellen Entwicklung ist, dass der Renditeanstieg fast vollständig in realer Denke erfolgt. Sowohl die Nominalrenditen zehnjähriger US-Staatsanleihen als auch die Renditen zehnjähriger inflationsgeschützter Anleihen (TIPS) stiegen zuletzt im Gleichschritt um rund 70 Basispunkte. Das bedeutet: Nicht höhere Inflationserwartungen treiben die Zinsen nach oben, sondern eine grundlegende Anhebung der realen Kapitalkosten.

Hinter diesem Phänomen stehen strukturelle Faktoren, die sich kurzfristigen Konjunkturdaten entziehen: Zunächst verteuern anhaltend hohe Ölpreise die Güterproduktion. Dann bindet der immense Kapitalbedarf für den weltweiten Infrastrukturausbau im Bereich der Künstlichen Intelligenz die Ersparnisse. Und zuletzt sorgen noch die anhaltend hohen Fiskaldefizite der Nationalstaaten das Angebot an Staatsanleihen kontinuierlich.

Das Gleichgewicht zwischen Ersparnissen und Investitionen verschiebt sich durch diese Faktoren nachhaltig. Selbst schwächere US-Arbeitsmarktdaten dürften dem Anleihemarkt vor diesem Hintergrund kaum dauerhafte Erleichterung verschaffen.

Die Reaktion der US-Politik und der Katalysator für Krypto-Assets

Nun könnten sich manche Beobachter die Frage stellen: Warum führen höhere Renditen für Anleihen, die doch für Käufer dieser Anleihen von Vorteil sind, zu steigenden Krypto-Kursen? Die Antwort darauf ist in der aktuellen US-Finanzpolitik zu suchen. Um die Zinslast der Staaten zu begrenzen und das Wirtschaftswachstum im Vorfeld der Midterm-Wahlen in den USA zu stützen, greift die dortige Politik zu geld- und finanzpolitischen Sondermaßnahmen. So leitete US-Finanzminister Scott Bessent Interventionen ein, um die Langfristzinsen künstlich zu drücken – ein Verfahren, das in der Finanzökonomie als „Yield Suppression“ bezeichnet wird.

Dabei kauft das US-Finanzministerium langlaufende Staatsanleihen auf und finanziert diese Käufe durch die Ausgabe kurzfristiger Geldmarktpapiere (T-Bills). In ihren ökonomischen Wirkungen unterscheidet sich diese Strategie kaum von den klassischen Anleihekaufprogrammen der US-Notenbank Fed (Quantitative Easing). Da die angekündigten Volumina jedoch kaum ausreichen dürften, um den Aufwärtsdruck bei den Renditen nachhaltig zu brechen, ist damit zu rechnen, dass das Finanzministerium seine Eingriffe in den kommenden Wochen weiter intensivieren wird.

Der „Debasement Trade“ und die Resilienz von Bitcoin

Wenn Staaten versuchen, die Zinsen künstlich unter dem Niveau der Inflation zu halten und das System mit kurzfristigen Papieren zu fluten, wächst bei Investoren die Sorge vor einer schleichenden Geldentwertung. In diesem Umfeld gewinnt der sogenannte „Debasement Trade“ an Bedeutung – also die Umschichtung von Kapital aus entwertungsgefährdeten Papierwährungen in reale, nicht vermehrbare Vermögenswerte.

Während traditionelle Risikoaktiva unter den hohen Realzinsen leiden, zeigt sich Bitcoin bemerkenswert resilient. Die Erwartung weiterer staatlicher Eingriffe zur Zinsbegrenzung und einer Abschwächung des US-Dollars schafft einen starken Nährboden für Krypto-Assets.

Marktteilnehmer nutzen regulierte Finanzprodukte wie ETPs zunehmend, um ihre Portfolios gegen die Risiken künstlicher Zinssteuerung und Geldwertverdünnung abzusichern. Sollte das US-Finanzministerium seine Eingriffe wie erwartet ausweiten, dürfte dieser makroökonomische Rückenwind für Bitcoin und das breitere Krypto-Ökosystem anhalten – auch wenn damit die Anleiherenditen wieder sinken.

Autor Stephen Coltman ist VP und Head of Macro beim Krypto-ETP-Emittenten 21shares.