Checkout im Wandel: KI und Mobile Payment verändern das Kaufverhalten

Der Bezahlprozess gewinnt im digitalen Handel zunehmend an strategischer Bedeutung. Laut dem „Future of Checkouts“-Report von Stripe wird der Checkout immer stärker zum zentralen Punkt für Conversion, Vertrauen und Kundenbindung. Grundlage der Analyse sind Zahlungsdaten von mehr als 20.000 B2C-Unternehmen sowie ergänzende Verbraucherumfragen.

Ein zentrales Ergebnis: Konsumenten schließen Käufe immer häufiger direkt auf dem Smartphone ab – selbst bei hohen Beträgen. In Europa bleibt mehr als die Hälfte der Käufer auch bei Summen von über 1.000 US-Dollar auf dem mobilen Gerät. Der Wechsel auf den Desktop verliert damit weiter an Relevanz.

Parallel dazu beschleunigt sich der Bezahlvorgang deutlich. Digitale Wallets tragen maßgeblich dazu bei, indem sie Prozesse vereinfachen und verkürzen. Im Durchschnitt sinkt die Checkout-Zeit durch ihren Einsatz auf 42 Sekunden.

Mobile und Wallets prägen das Zahlungsverhalten

Digitale Wallets machen inzwischen rund 30 Prozent des weltweiten Umsatzes im E-Commerce aus. Neben der Zeitersparnis wirken sie sich auch positiv auf Conversion-Raten und Umsätze aus. Händler profitieren damit direkt von einer optimierten Nutzererfahrung im Checkout.

Auch der internationale Onlinehandel gewinnt weiter an Dynamik. 45 Prozent der Befragten geben an, im vergangenen Jahr mindestens einen grenzüberschreitenden Kauf getätigt zu haben. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an lokalisierte Angebote.

Stripe-Daten zeigen, dass passende Zahlungsmethoden vor Ort einen erheblichen Einfluss auf den Kaufabschluss haben. So führt die Integration der in Polen verbreiteten Methode BLIK zu einem durchschnittlichen Anstieg der Checkout-Conversion um 46 Prozent.

KI gewinnt an Akzeptanz im Handel

Neben Mobile und Wallets rückt Künstliche Intelligenz zunehmend in den Fokus. Eine Mehrheit der Konsumenten ist offen dafür, Einkäufe durch KI unterstützen oder vollständig abwickeln zu lassen. In Deutschland liegt dieser Anteil bei 72 Prozent.

Damit verändert sich auch die Rolle des Checkouts. Er wird verstärkt zum Ort für Identitätsprüfung, Autorisierung und Vertrauensbildung. Händler stehen vor der Aufgabe, diese Funktionen nahtlos in den Bezahlprozess zu integrieren.

Für die Studie analysierte Stripe Zahlungsdaten aus dem Zeitraum von August 2023 bis Februar 2026 und kombinierte diese mit internationalen Verbraucherbefragungen.