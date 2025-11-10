Win-win für Vertrieb und Kunden: das HDI EGO Top Update

Die Arbeitskraftabsicherung ist ein wichtiges Thema für den Versicherungssektor – und der Markt für BU-Produkte demzufolge hart umkämpft. Erfolgreiche Abschlüsse erfordern daher überzeugende BU-Lösungen mit einer klaren Differenzierung.

HDI hat das wirkungsvoll umgesetzt: In enger Zusammenarbeit mit Vertriebspartner:innen wurde das Produkt EGO Top nochmal verbessert. Das Ergebnis: Einkommensschutz mit maximaler Flexibilität und Individualisierbarkeit, der die veränderten Ansprüche, insbesondere junger Menschen, optimal erfüllt und somit nicht nur Kund:innen, sondern auch Vertriebspartner:innen echten Mehrwert bietet.

Einfacher Einstieg: FUTURE 2 Go

Mit der vereinfachten Gesundheitsprüfung FUTURE 2 Go adressiert HDI gezielt Auszubildende, Studierende und Berufseinsteigende bis zum 30. Lebensjahr. Nur fünf medizinische Fragen eröffnen jetzt den Weg zu einer leistungsstarken BU-Absicherung – inklusive anlassabhängiger Nachversicherungsgarantie.

Steigt dynamisch mit dem Einkommen: KarrierePlus

Ob beruflich oder privat, das Leben junger Kund:innen entwickelt sich immer weiter. Klar, dass ihre BU da nicht stillstehen kann. Mit dem neuen Feature KarrierePlus lässt sich die BU-Rente nun auch nach Erreichen der 3.000-Euro-NVGGrenze ohne erneute Risikoprüfung auf bis zu 6.000 Euro erhöhen – und das im Verhältnis zur Gehaltsentwicklung. Ideal für Berufsanfänger:innen, Young Professionals und dynamische Karrieren.

Gemacht für flexible Lebensläufe: der UpgradeJoker

Der UpgradeJoker macht aus einem klassischen BU-Vertrag ein Produkt fürs Leben, das sich flexibel anpassen lässt – und das mit minimalem Aufwand für Kund:innen und Vertriebspartner:innen. Ihre Vorteile:

Verbesserung der Berufseinstufung bei Berufswechsel (ohne Verschlechterung)

Einschluss oder Erhöhung der Beitragsdynamik

garantierte Leistungsdynamik aktivierbar

Beratungssicher: Kein Verweisungsrisiko, weniger Hürden

HDI verzichtet vollständig auf abstrakte und konkrete Verweisung – sowohl in der Erst- als auch in der Nachprüfung. Das schafft klare rechtliche Verhältnisse, reduziert Unsicherheiten im Leistungsfall und vereinfacht die Beratung deutlich.

Das Ergebnis: eine BU mit echtem Vertriebsmehrwert

Für Vertriebspartner:innen auf der Suche nach modernen BU-Lösungen bietet HDI EGO Top leistungsstarke Features für junge Kund:innen mit vollem Fokus auf Flexibilität – ideale Voraussetzungen, um früh und nachhaltig zu beraten.