W&W mit „erfreulichem“ Start ins Jahr

Im ersten Quartal hätten sich die Ergebnisse der Gruppe insgesamt „erfreulich“ entwickelt, teilte der Konzern aus der Bausparkasse Wüstenrot und dem Versicherer Württembergische am Donnerstag in Kornwestheim mit. Zahlen zum Gewinn will W&W seit 2025 nur noch zum Halbjahr und Gesamtjahr nennen. Allerdings hält der Vorstand den Angaben zufolge an seinem Ziel fest, den Gewinn 2025 nach den herben Rückgängen der vergangenen Jahre deutlich zu steigern.

Im Gesamtjahr 2024 war der Gewinn von W&W wegen hoher Unwetterschäden im Südwesten der Republik auf nur noch 36 Millionen Euro eingebrochen. Im Jahr zuvor hatte der Konzern noch über 141 Millionen Euro verdient. 2023 waren es sogar 238 Millionen gewesen.

Für das erste Quartal berichtete W&W von einem „sehr starken Versicherungstechnischen Ergebnis“ in der Schaden- und Unfallsparte. In der Lebensversicherung sei das Neugeschäft um 28 Prozent gewachsen. Der Bestand an Baudarlehen habe um ein Prozent zugelegt. Allerdings hätten ein rückläufiges Bewertungsergebnis, eine erhöhte Risikovorsorge für gefährdete Kredite und Investitionen für ein neues Kernbankensystem das Ergebnis des Segments Wohnen belastet. (dpa-AFX)