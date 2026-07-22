Fidelity baut Vertrieb der FFB mit Carina Ebling aus

Fidelity International hat den Vertrieb seiner Investmentplattform FFB ausgebaut. Seit dem 1. Juli leitet Carina Ebling als Head of Partner & Adviser Distribution den Partner- und Beratervertrieb. Sie berichtet an Jan Schepanek, Leiter des Privatkundengeschäfts von Fidelity International in Deutschland und Sprecher der Geschäftsführung der FFB.

Ebling soll den Partner- und Beratervertrieb weiterentwickeln und das Partnerökosystem der FFB ausbauen. Gemeinsam mit den Teams von Michael Müller, Head of Partner & Adviser Sales, und Silke Schomacher, Head of Key Account Relations, verantwortet sie die Betreuung und Weiterentwicklung von Vertriebspartnern, Finanzberatern und strategischen Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Die Bündelung der Kompetenzen in Vertrieb und Key-Account-Management soll die Grundlage für weiteres Wachstum über die verschiedenen Vertriebskanäle schaffen.

Erfahrung aus Banken- und Fintech-Branche

Ebling kommt vom Fintech Raisin, wo sie seit 2019 verschiedene Führungspositionen innehatte. Zuletzt verantwortete sie als Head of Bank Relationship Management mehr als 100 Bankenpartnerschaften in Europa. Davor war sie unter anderem als Chief of Staff für das US-Geschäft von Raisin tätig und begleitete die Wachstums- und Expansionsstrategie des Unternehmens in den Vereinigten Staaten.

Ihre berufliche Laufbahn begann sie bei der Deutschen Bank. Dort arbeitete sie in den Bereichen Strategie, digitale Transformation und Wealth Management. Ebling verfügt über einen Master of Science in Finance and Investments der Rotterdam School of Management der Erasmus University und absolvierte zudem ein MBA-Exchange-Programm an der Duke University.

Jan Schepanek ordnet die Personalie mit Blick auf die strategischen Ziele der Plattform ein: „Mit Carina Ebling gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die strategische Partnerschaften gezielt weiterentwickeln und neue Wachstumsimpulse setzen kann. Gerade mit Blick auf das Altersvorsorgedepot, dessen Markteinführung und Skalierung wir mit hoher Priorität vorantreiben, wird ihre Expertise im B2B-Vertrieb und im Aufbau leistungsfähiger Partnernetzwerke von entscheidender Bedeutung sein. Gemeinsam mit Michael Müller wird sie dazu beitragen, unsere Partner- und Vertriebsorganisation noch enger zu verzahnen und die FFB als führende Investmentplattform für Berater und ihre Kunden weiterzuentwickeln.“