Rheinmetall-Korrektur: Was Anleger jetzt bei europäischen Rüstungswerten beachten sollten

Der deutliche Kursrückgang der Rheinmetall-Aktie Ende Juni hat viele Investoren überrascht. Nachdem der Konzern in den vergangenen Jahren zu den größten Gewinnern der europäischen Wiederaufrüstung zählte, sorgt die Korrektur nun für Verunsicherung. Nach Einschätzung von Mathias Beil, Leiter Private Banking bei der Sutor Bank, stellt der Rücksetzer jedoch weniger die langfristigen Wachstumsaussichten der Branche infrage als vielmehr deren Bewertung.

Über viele Jahre spielte die Verteidigungsindustrie an den europäischen Kapitalmärkten nur eine untergeordnete Rolle. Geringe Verteidigungsbudgets, politische Vorbehalte und ein begrenztes Anlegerinteresse prägten den Sektor. Gleichzeitig konnten große US-Rüstungskonzerne von stabilen Beschaffungsbudgets des Pentagons, einem großen Heimatmarkt und einheitlichen Strukturen profitieren. Dadurch bauten sie erhebliche Größenvorteile sowie Skaleneffekte auf und dominieren bis heute den Weltmarkt.

Mit der sicherheitspolitischen Neuausrichtung Europas hat sich dieses Bild verändert. Steigende Verteidigungsausgaben und geopolitische Spannungen haben Rüstungsunternehmen zu einem strategisch wichtigen Investitionsfeld gemacht. „Europäische Regierungen erhöhen ihre Verteidigungsausgaben spürbar, geopolitische Verwerfungen haben Rüstung von einem Tabuthema zu einem strategischen Investitionsfeld gemacht“, erklärt Beil. Gleichzeitig fließe deutlich mehr Kapital in die Branche als noch vor wenigen Jahren.

Hohe Erwartungen treffen auf operative Realität

Nach Ansicht des Experten verläuft die Entwicklung an der Börse jedoch schneller als der tatsächliche Ausbau der Produktionskapazitäten. Zwar füllten sich die Auftragsbücher, doch zwischen politischen Ankündigungen, Vertragsabschlüssen und den daraus resultierenden Umsätzen sowie Gewinnen liege ein erheblicher Zeitaufwand.

Vor diesem Hintergrund bewertet Beil die jüngste Kurskorrektur als nachvollziehbar. „Und genau hier setzt die aktuelle Marktkorrektur an: Wenn Aktienkurse jahrelang stärker steigen als die zugrunde liegenden Geschäftszahlen, wächst die Anfälligkeit für Enttäuschungen. Jede Verzögerung bei einem Großprojekt, jede Unsicherheit über Margenentwicklung oder Kapazitätsaufbau wirkt bei sehr ambitioniert bewerteten Titeln überproportional stark auf den Kurs“, so Beil.

Für Anleger bedeute das, dass politische Unterstützung allein nicht ausreiche. Entscheidend seien letztlich tatsächlich erzielte Umsätze, belastbare Margen und nachhaltige Erträge, die die hohen Bewertungen rechtfertigen.

Europas Industrie kämpft mit strukturellen Nachteilen

Zusätzlich sieht Beil strukturelle Herausforderungen für die europäische Rüstungsindustrie. Anders als in den USA existierten innerhalb Europas unterschiedliche nationale Beschaffungssysteme, technische Standards und Zulassungsverfahren. Diese Fragmentierung erschwere Skaleneffekte und verhindere eine vergleichbare industrielle Effizienz.

„Während US-amerikanische Hersteller weitgehend einheitliche Beschaffungsprozesse, gemeinsame technische Standards und ein im Kern homogenes Anforderungsprofil eines einzigen großen Auftraggebers bedienen, ist die europäische Landschaft nach wie vor fragmentiert“, sagt Beil. Ohne Fortschritte bei der Vereinheitlichung von Produkten und Beschaffungsprozessen werde es für europäische Unternehmen schwierig bleiben, die Profitabilität ihrer amerikanischen Wettbewerber zu erreichen.

Für Investoren ergibt sich daraus nach Einschätzung der Sutor Bank ein differenziertes Bild. Der langfristige Trend steigender Verteidigungsausgaben in Europa bleibe bestehen. Gleichzeitig mahne die Entwicklung bei Rheinmetall zu einer sorgfältigen Analyse der Unternehmensbewertungen. „Wer in die europäische Aufholjagd investiert, investiert in ein Versprechen, dessen Einlösung an konkreten Umsatzzahlen, Margen und, nicht zuletzt, an echten Fortschritten bei der europäischen Standardisierung gemessen werden muss.“