Hitliste Finanzvertriebe 2026 – Statements: OVB, Dr. Klein, Finum, Bonnfinanz

Mario Freis, CEO, OVB Holding AG (Rang 4):

„Der OVB Konzern hat sich im Geschäftsjahr 2025 in einem anspruchsvollen Umfeld operativ robust gezeigt und weiterentwickelt. OVB konnte das sechste Jahr in Folge den Umsatz deutlich steigern und hat mit Erträgen aus Vermittlungen in Höhe von 437,2 Mio. Euro einen historischen Bestwert erreicht. Das EBIT war vor allem durch einen Sondereffekt belastet und lag mit 10,6 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahreswert.

Auch die Entwicklung in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 zeigt ein differenziertes Bild. OVB ist erneut mit einem deutlichen Umsatzwachstum gestartet. Die Erträge aus Vermittlungen sind im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal um 7,9 Prozent auf 114,5 Mio. Euro gestiegen. Dieser Wert markiert den bisher höchsten Quartalsumsatz in der Unternehmensgeschichte.

Gleichzeitig wuchs erneut die Zahl der Kundinnen und Kunden wie auch die der Finanzvermittlerinnen und Finanzvermittler. Auf der Ergebnisseite war das operative Ergebnis jedoch weiterhin durch den bereits angeführten Sondereffekt belastet.

Im Ergebnis heißt das: Der OVB Konzern hat sich im Geschäftsjahr 2025 in einem anspruchsvollen Umfeld operativ robust gezeigt und weiterentwickelt. Wir wachsen beim Umsatz, bauen unsere Kunden- und Vermittlerbasis weiter aus und verfügen über ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell. Auch im laufenden Geschäftsjahr 2026 setzen wir diese Entwicklung trotz der genannten Herausforderungen fort.“

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