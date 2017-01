Fonds Finanz: Keine KVK-Messe 2017

Wie der Münchener Maklerpool Fonds Finanz mitteilt, wird in diesem Jahr keine KVK-Messe stattfinden. In der Region Köln/Düsseldorf werde Fonds Finanz mit Roadshows Präsenz zeigen. Gleichzeitig kündigt der Maklerpool den Start des Kundenbindungsprogramms “Three Circles” an.

Die KVK-Messe in Düsseldorf kann aufgrund umfangreicher Umbauarbeiten im Congress Center Düsseldorf (CCD) nicht stattfinden. “Die Entscheidung, eine so etablierte Messe wie die KVK-Messe abzusagen, ist uns nicht leicht gefallen”, erklärt geschäftsführender Gesellschafter Norbert Porazik. Man habe intensiv nach einem anderen Veranstaltungsort gesucht und alternative Konzepte geprüft.

“Da aber keines der durchgespielten Szenarien die Durchführung der Messe mit ihrem umfassenden Weiterbildungsangebot in der gewünschten Größe und Qualität erlaubt, haben wir uns dazu entschieden, eine Pause einzulegen und den weiteren Verlauf der Umbauarbeiten im CCD abzuwarten”, so Porazik weiter.

Fonds Finanz startet Kundenbindungsprogramm

Präsenz in der Region Köln/Düsseldorf will Fonds Finanz 2017 durch andere Veranstaltungen zeigen. So werde beispielsweise die “KV- & LV-Roadshow” am 11. Mai 2017 in Köln Halt machen. Für alle Maklerpartner des Pools wird im März das neue Kundenbindungsprogramm “Three Circles” starten, für das schon jetzt Punkte gesammelt werden können. Offizieller Start des Programms ist der 28. März 2017.

“Mit unserem Kundenbindungsprogramm ‘Three Cicles’ starten wir auf der 11. MMM-Messe ein in unserer Branche einmaliges Konzept, mit dem wir unseren loyalen Vertriebspartnern gegenüber unsere Wertschätzung für ihre Leistung zum Ausdruck bringen”, erklärt Markus Kiener, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. Je nach Status sollen Makler mit exklusiven Prämien und Veranstaltungen für ihre Treue belohnt werden.

Der Wegfall der KVK-Messe hat keine Auswirkungen auf die anderen Veranstaltungen des Pools. Die 11. MMM-Messe findet am 28. März 2017 im MOC München statt, die 8. Hauptstadtmesse am 12. September 2017 im Estrel Hotel in Berlin. Für beide Messen ist die kostenlose Anmeldung schon jetzt möglich. (jb)

