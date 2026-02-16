So baut Infitech den KI-Agenten für Makler weiter aus – drei Fragen an Norbert Porazik

Welche KI-Anwendungen stellen Sie Ihren Vertriebspartnern bereits zur Verfügung und welche Aufgaben lassen sich damit konkret erledigen oder unterstützen?

Porazik: Wir bieten unseren Partnern mit PWX einen eigenständig agierenden Maklerverwaltungsagenten. Dabei handelt es sich um ein leistungsstarkes, KI-basiertes Agentensystem, das Aufgaben selbstständig in unserem MVP Professional Works ausführt. Gesteuert wird das System per natürlicher Sprache über Voice- oder Chat-Eingabe – ähnlich wie bei ChatGPT & Co. Das System erledigt klassische Routineaufgaben, die Vermittler zuvor händisch bearbeitet haben, auf Zuruf. Dazu zählen unter anderem:

Kundenverwaltung: Anlegen und Bearbeiten von Kundenakten

Anlegen und Bearbeiten von Kundenakten Vertragsmanagement: Verwaltung, Pflege und Übersicht aller Versicherungsverträge (inklusive Status, Prämien, Laufzeiten, Anhängen, Risikoadressen und mehr)

Verwaltung, Pflege und Übersicht aller Versicherungsverträge (inklusive Status, Prämien, Laufzeiten, Anhängen, Risikoadressen und mehr) Schadenverwaltung: Erfassung, Dokumentation, Nachverfolgung und Kommunikationserstellung zu Schäden

Erfassung, Dokumentation, Nachverfolgung und Kommunikationserstellung zu Schäden Dokumentenmanagement: Strukturierte Ablage und Zuordnung sämtlicher Dokumente (Policen, Angebote, Korrespondenz, Schadenunterlagen usw.), Dokumentenanalyse (z. B. Abgleich von eingehenden Policen mit dem jeweiligen Antrag und Hinweis auf Abweichungen, Beantwortung von inhaltlichen Fragen zu Bedingungswerken)

Strukturierte Ablage und Zuordnung sämtlicher Dokumente (Policen, Angebote, Korrespondenz, Schadenunterlagen usw.), Dokumentenanalyse (z. B. Abgleich von eingehenden Policen mit dem jeweiligen Antrag und Hinweis auf Abweichungen, Beantwortung von inhaltlichen Fragen zu Bedingungswerken) Vorgangsmanagement: Steuerung von Arbeitsabläufen mit Aufgaben, Wiedervorlagen, Kommunikation (E-Mail, Brief), Gesprächsnotizen und Erinnerungen – alles mit Nachvollziehbarkeit

Steuerung von Arbeitsabläufen mit Aufgaben, Wiedervorlagen, Kommunikation (E-Mail, Brief), Gesprächsnotizen und Erinnerungen – alles mit Nachvollziehbarkeit Bedarfsanalyse & Beratung: Analyse von Absicherungsbedarf, Versorgungslücken und Beratungsvorschlägen für Privat- und Gewerbekunden

Am häufigsten nutzen Makler die KI für die Vertragsanlage (23 Prozent) und Kundenverwaltung (21Prozent) – Kernprozesse im täglichen Geschäft, die durch die KI-Unterstützung deutlich beschleunigt werden. Auf diese Weise gewinnen unsere Vermittler Zeit, sich noch mehr auf die persönliche und individuelle Beratung ihrer Kunden zu konzentrieren.

Darüber hinaus stellen wir unseren Partnern KI-gestützte Tools für bestimmte Zwecke zur Verfügung, wie etwa unsere Social Media KI. Sie hilft unseren Maklern dabei, professionellen Content für ihre Social-Media-Kanäle schnell und einfach zu erstellen. Das stärkt die Kundenbindung und die digitale Sichtbarkeit der Vermittler.

Wir unterstützen unsere Makler außerdem dabei, Kundenkommunikation zu automatisieren und effizienter zu gestalten. Unsere Telefon-KI ist eine individuell-skalierbare Hybrid-Lösung aus Mensch und Bot. Spezialisierte KI-Bots übernehmen rund um die Uhr standardisierte Anfragen und leiten komplexere Anliegen intelligent an einen geeigneten Fachexperten weiter. Das verbessert die Servicequalität, reduziert Wartezeiten und sorgt dafür, dass kein Anruf verloren geht.

Was ist darüber hinaus geplant?

Porazik: Ab März 2026 wird die nächste Entwicklungsstufe von PWX ausgerollt. Damit wird der Maklerverwaltungsagent zu einem proaktiven, mitdenkenden System. PWX erkennt aktuellen Handlungsbedarf und anstehende Aufgaben selbstständig (etwa durch die Analyse eingehender E-Mails oder BiPRO-Importe) und leitet die erforderlichen Arbeitsschritte ab. Der Makler hat dann die Möglichkeit, die vorgeschlagene Vorgehensweise zu prüfen und zu bestätigen. Ein Praxisbeispiel: Der KI-Agent erkennt in der BiPRO-Post eine deutliche Beitragserhöhung, daraufhin ermittelt er im nächsten Schritt im integrierten Vergleichsrechner besser geeignete, günstigere Alternativen und verfasst abschließend sogar eine entsprechende E-Mail mit allen relevanten Informationen an den Kunden.

Im kommenden Update für PWX werden außerdem diverse Funktionserweiterungen integriert. Unter anderem wird das branchenspezifische Fachwissen des Maklerverwaltungsagenten deutlich erweitert und das Tool befähigt, komplexe Analysen und Bestandsauwertungen durchzuführen.

Wie werden die bisherigen Tools von Ihren Vertriebspartnern angenommen?

Porazik: Die Rückmeldungen zu PWX, die uns erreichen sind, durchweg positiv. Drei Monate nach dem Launch arbeiten bereits rund zwölf Prozent der Nutzer unseres MVP Professional Works regelmäßig mit dem Maklerverwaltungsagenten PWX und wir verzeichnen konstante Zuwächse. Mit der Funktionserweiterung ab März rechnen wir damit, dass die Quote noch einmal einen erheblichen Sprung macht.

Beinahe jeder fünfte Nutzer von PWX zählt zu den sogenannten Power-Usern. Das sind Makler, die sehr viele ihrer Aufgaben über das KI-Tool erledigen. Wer sich an diese neue Art zu arbeiten gewöhnt hat, nutzt sie häufig intensiv – ein Zeichen für den hohen praktischen Nutzen im Arbeitsalltag. Das bestätigt auch die qualitative Analyse der Chatverläufe zwischen Vermittlern und PWX: Die Erfolgsrate bei mehr als 25.000 ausgewerteten KI-gestützten Konversationen liegt bei 99,7 Prozent. Das bedeutet, in so gut wie allen Fällen, konnte der Maklerverwaltungsagent erfolgreich unterstützen.

Norbert Porazik und Christine Schönteich haben Anfang 2026 als Co-CEOs die Gesamtverantwortung für die Infitech Gruppe übernommen. Beide führen zugleich weiterhin die Fonds Finanz, das größte Unternehmen innerhalb des Verbunds.