USA vs. Iran: Stehen wir kurz vor einem Krieg – und was bedeutet das für die Weltwirtschaft?

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran spitzen sich zu – und die Märkte reagieren bereits. Steht die Straße von Hormus vor einer Blockade, droht ein massiver Anstieg beim Ölpreis mit direkten Folgen für Inflation, Energiepreise und dein Vermögen. Wir analysieren die militärischen Bewegungen, die geopolitische Strategie und was ein Ausbruch für die Weltwirtschaft bedeuten würde. Kommt es zur nächsten Inflationswelle oder sogar zu einer neuen Phase der Stagflation?