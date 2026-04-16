Canada Life Bilanz 2025: Fokus auf Ruhestandsplanung und BU zahlt sich aus

Canada Life hat im Geschäftsjahr 2025 erneut steigende Beitragseinnahmen erzielt und damit zum zweiten Mal in Folge die Marke von einer Milliarde Euro überschritten. Auch das verwaltete Vermögen legte zu und erreichte 10,6 Milliarden Euro – trotz eines volatilen Marktumfelds. Der Versicherer veröffentlicht jedoch nur wenige Details zu den Geschäftsergebnissen und beschränkt sich dabei auf ausgewählte Kennzahlen.

Als zentraler Wachstumstreiber erweist sich nach Unternehmensangaben die Ruhestandsplanung. In diesem Segment steigerte Canada Life das Vorjahresergebnis um mehr als 60 Prozent. Impulse kamen unter anderem von der überarbeiteten Einmalbeitragslösung „Flexibler Kapitalplan“, die auf flexible und renditeorientierte Vorsorge abzielt.

Wachstum bei Ruhestandsplanung und BU

Auch die Berufsunfähigkeitsversicherung entwickelte sich positiv und trug zum Wachstum bei. Damit zeigt sich eine breitere Dynamik über mehrere Produktbereiche hinweg.

„Ich freue mich sehr über unsere Ergebnisse. Insbesondere beim Thema Ruhestandsplanung hat sich gezeigt, wie sehr sich fundierte Arbeit für ein kundenfreundliches Gesamtangebot lohnt“, erklärt Dr. Igor Radovic, Vorstand der Canada Life. „Doch auch mit unserer BU sind wir sehr gut gefahren – wir hatten das beste BU-Jahr in unserer Geschichte.“