Allianz baut Infrastrukturportfolio weiter aus

llianz Global Investors beteiligt sich im Namen der Allianz-Versicherungsgesellschaften und des Allianz European Infrastructure Fund II mit 50 Prozent an elf Großbatteriespeicherprojekten in Deutschland. Verkäufer ist TotalEnergies. Die Projekte verfügen über eine Gesamtkapazität von 789 MW beziehungsweise 1.628 MWh. Das Investitionsvolumen beträgt 500 Millionen Euro, rund 70 Prozent davon werden über Fremdkapital finanziert.

Die Anlagen entstehen an verschiedenen Standorten in Deutschland und sollen bis 2028 ans Netz gehen. Entwickelt wurden sie von Kyon Energy, einer Tochtergesellschaft von TotalEnergies. Der Energiekonzern bleibt auch künftig Betreiber der Speicher.

Mit der Transaktion steigt die Allianz erstmals direkt mit Eigenkapital in ein Portfolio von Großbatteriespeichern ein. Die Projekte sollen dazu beitragen, Netzengpässe zu reduzieren und die wachsende Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen besser auszugleichen.

Allianz Leben als Kapitalgeber

An der Investition beteiligt sich auch die Allianz Lebensversicherung. Über ihre Kapitalanlage fließen Mittel aus der Altersvorsorge in die Batteriespeicherprojekte. „Mit der neuen Partnerschaft sind unsere mehr als zehn Millionen Kundinnen und Kunden über ihre Altersvorsorge indirekt an großen Batteriespeichern beteiligt. Ihr angespartes Geld trägt damit nicht nur zur eigenen Altersvorsorge bei, wir unterstützen damit zugleich eine Schlüsseltechnologie für ein stabiles und nachhaltiges Stromsystem“, sagt Andreas Lindner, Chef-Kapitalanleger der Allianz Lebensversicherung.

Für den Lebensversicherer ist das Engagement Teil einer langfristig ausgerichteten Anlagestrategie. Infrastrukturinvestments gelten aufgrund ihrer stabilen, planbaren Cashflows als Baustein zur Erwirtschaftung laufender Erträge, die zur Erfüllung langfristiger Garantie- und Leistungsversprechen beitragen können.

Breites Portfolio im Bereich erneuerbare Energien

Mit der Beteiligung an Batteriespeichern baut Allianz Leben ihre bestehenden Engagements im Bereich Strominfrastruktur und erneuerbare Energien weiter aus. Gemeinsam mit weiteren Allianz-Tochtergesellschaften hält das Unternehmen Beteiligungen an mehr als 100 Wind- und Solarparks in Europa und den USA.

Zu den prominenten Projekten zählt der Offshore-Windpark „He Dreiht“ in der deutschen Nordsee mit einer Leistung von 960 MW. Der Park soll im Sommer 2026 in Betrieb gehen. Mit Strom aus 64 Turbinen können rechnerisch mehr als 1,1 Millionen Haushalte versorgt werden.

Ein weiteres Beispiel ist Neuconnect, eine direkte Stromverbindung zwischen Deutschland und Großbritannien. Das Projekt mit einem Investitionsvolumen von 2,8 Milliarden Euro soll bis 2028 fertiggestellt werden. Mit einer Länge von 725 Kilometern zählt Neuconnect zu den größten Interkonnektoren weltweit und soll die Integration der europäischen Strommärkte vorantreiben.

Darüber hinaus investiert die Allianz seit Jahren in unterschiedliche Formen der Energieinfrastruktur, darunter Netzanbindungen, Speicherlösungen und Projekte im Bereich grüner Wasserstoff. Ziel ist es, das Portfolio breit zu diversifizieren und zugleich strukturelle Trends im Energiesektor abzubilden.

Hoher Anteil alternativer Anlagen im Sicherungsvermögen

Nach Unternehmensangaben investiert die Allianz Leben rund 34 Prozent der Kundengelder in alternative, nicht börsengehandelte Anlagen. Das entspricht mehr als 90 Milliarden Euro. Dazu zählen Infrastrukturprojekte, erneuerbare Energien, Immobilien sowie Finanzierungen im Mittelstand.

Durch diese Struktur können auch Kundinnen und Kunden mit kleineren Sparbeiträgen mittelbar an großvolumigen Infrastrukturprojekten partizipieren, betont der Versicherer. Die Erträge aus solchen Anlagen fließen in das Sicherungsvermögen und tragen zur Stabilisierung der Gesamtverzinsung bei.

Über die Produkte PrivateFinancePolice und PrivateMarketsPolice bietet die Allianz Leben zudem Lösungen an, über die Kundinnen und Kunden gezielt an den Renditechancen alternativer Anlagen und Anlagestrategien partizipieren können.