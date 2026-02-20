Allianz startet digitale Gesundheitsplattform für Privatversicherte

Die Allianz Private Krankenversicherung bietet Kundinnen und Kunden mit einer privaten Krankenvollversicherung ab sofort einen neuen digitalen Service an. Unter dem Namen „Mein GesundheitsLotse“ stellt das Unternehmen eine Plattform bereit, die Versicherte bei einem gesunden Lebensstil unterstützen soll.

Kern des Angebots ist die Online-Plattform Balm, die in Kooperation mit dem Dienstleister Significo umgesetzt wurde. Nutzerinnen und Nutzer erhalten dort personalisierte Empfehlungen zu Ernährung, Schlaf, Bewegung und mentaler Gesundheit. Der Zugang erfolgt über die Allianz Gesundheits-App. Das Angebot ist zunächst bis zum 31. Dezember 2026 verfügbar.

„Wir möchten nicht nur im Krankheitsfall für unsere Versicherten da sein, sondern bieten ihnen auch darüber hinaus hilfreiche Services für ihre Gesundheit. Unser Ziel ist es, bei einem gesunden Lebensstil zu unterstützen und frühzeitige Prävention zu fördern”, sagt Alexander Vogel, Vorstand für Leistung und Vertrieb bei der APKV.

Personalisierte Empfehlungen und digitale Coachings

Die Plattform erstellt auf Basis eines individuellen Gesundheitsprofils maßgeschneiderte Inhalte. Angaben zu Gesundheitszustand und Gewohnheiten erfassen die Versicherten selbst. Dafür stehen wissenschaftlich validierte Fragebögen zur Verfügung, die helfen sollen, gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen.

Auf Grundlage dieser Daten stellt Balm Inhalte in Form von Artikeln, Videos und Audios bereit. Themen sind unter anderem ausgewogene Ernährung, bessere Schlafqualität oder mehr Bewegung im Alltag. Ergänzend können Nutzerinnen und Nutzer an mehrwöchigen Programmen teilnehmen, etwa zu Krafttraining oder Yoga.

Neben präventiven Angeboten umfasst die Plattform auch digitale Coachings bei bestehenden Symptomen. Dazu zählen Programme zur mentalen Gesundheit, bei Schlafproblemen, zur Stressbewältigung sowie bei chronischen Schmerzen. Sämtliche Inhalte sind rund um die Uhr abrufbar.

Über die Inhalte von Balm hinaus verweist die Plattform auf weitere Gesundheitsservices der APKV. Kundinnen und Kunden entscheiden selbst, welche Daten sie mit dem Serviceanbieter Significo teilen.

Nach Angaben des Unternehmens erhält Significo keinerlei Kunden- oder Gesundheitsdaten von der Allianz und gibt auch keine Daten an die Versicherung weiter.