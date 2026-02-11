Christian Pape übernimmt Vertrieb und Marketing bei der ALH Gruppe

Zum 1. Februar 2026 hat Christian Pape die Verantwortung für das Ressort Vertrieb und Marketing bei der Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., der Hallesche Krankenversicherung a.G. sowie der Alte Leipziger Holding AG übernommen. Er folgt auf Frank Kettnaker, der nach 19 Jahren im Vorstand der ALH Gruppe und mehr als vier Jahrzehnten in der Versicherungswirtschaft in den Ruhestand geht.

Kettnaker prägte die Entwicklung der Gruppe insbesondere durch die enge Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern und den Ausbau des Vertriebsmodells. Mit Pape rückt nun ein Manager nach, der sowohl klassische Vertriebserfahrung als auch Digitalexpertise mitbringt.

Pape gehört seit Oktober 2025 dem Vorstand der ALH Gruppe an und bereitete die Ressortübernahme seither vor. Zuvor war er unter anderem für Continentale, Gothaer und AXA tätig. Dort verantwortete er Führungsaufgaben im Maklervertrieb, in der Omnikanalstrategie und in datenbasierten Vertriebsprozessen. Seit 2022 war er zudem Vorstand des Digitalversicherers der AXA.

Maklergeschäft bleibt strategischer Kern

Nach Angaben des Unternehmens steht das Maklergeschäft weiterhin im Zentrum der strategischen Ausrichtung. Die ALH Gruppe positioniert sich als Partner unabhängiger Vermittler und will diese Rolle in den kommenden Jahren ausbauen.

Zugleich soll das bestehende Vertriebsmodell an veränderte Kundenbedürfnisse und eine wachsende Zahl von Kontaktpunkten angepasst werden. Ziel ist es, persönliche Beratung und digitale Zugänge enger miteinander zu verzahnen.

Digitale Abschlüsse gewinnen im Markt an Bedeutung, gelten bei der ALH jedoch als Ergänzung zu etablierten Vertriebswegen. Bislang ist die Gruppe vor allem im persönlichen Vertrieb stark vertreten, künftig soll die digitale Präsenz ausgebaut werden.

Ein Schwerpunkt von Papes Ressort liegt auf Digitalisierung, Automatisierung, Künstlicher Intelligenz und datengetriebenen Prozessen. Diese sollen Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb unterstützen. Moderne Datenanalysen ermöglichen eine präzisere Zielgruppenansprache, ein besseres Verständnis des Kundenverhaltens und eine effektivere Steuerung von Bestandsmaßnahmen.

Darüber hinaus sieht das Unternehmen Potenziale im Cross- und Upselling, die gemeinsam mit Vertriebspartnern stärker genutzt werden sollen. Digitale Prozesse sollen zudem Abläufe beschleunigen, Effizienzgewinne heben und die Servicequalität für Kunden und Vermittler erhöhen.

„Mit Christian Pape haben wir einen versierten Vertriebs- und Marketingvorstand gewonnen, der mit seiner Nähe zu Geschäftspartnern, tiefer Digitalisierungserfahrung und agiler Arbeitsweise die Zukunft der ALH Gruppe gestalten wird“, sagt Christoph Bohn, Vorstandsvorsitzender der ALH Gruppe.