Alte Leipziger Gewerbegeschäft – eine Erfolgsgeschichte.

Die Maßnahmen, die das Unternehmen ergriffen hat, um die Positionierung der Alte Leipziger Sach im Gewerbe-Segment zu schärfen, zeigen schon seit einiger Zeit Wirkung, z. B. in den Absatzzahlen. Seit Jahren wird beispielsweise die Produktqualität hervorragend bewertet. Sowohl in der gewerblichen Sachversicherung als auch in der gewerblichen Haftpflicht und nun auch mit der preisgekrönten Cyber-Versicherung belegen die Ergebnisse aus verschiedenen Untersuchungen und Ratings, zuletzt aus einer Onlinebefragung im Auftrag von AssCompact, dass die Geschäftspartner die Alte Leipziger Sach deutlich in den Top Ten der beliebtesten Anbieter sehen.

Jetzt kommen auch Auszeichnungen in weiteren Disziplinen hinzu, die für die Geschäftspartner ebenfalls von großer Bedeutung sind. Eine Onlinebefragung im Auftrag von FOCUS MONEY zeigt die ausgezeichnete Wahrnehmung der AL-Sach im Maklermarkt: die Disziplinen „Zentrale Vertriebsberatung“, „Maklerbetreuung“, „Produkte“, „Schulungen“, „Angebots- und Verkaufssoftware“, „Datenlieferungseffizienz“ und „Betriebsablauf“ werden von Vertriebspartnern mit „SEHR GUT“ bewertet.

Die Alte Leipziger ist also angekommen in ihrer Positionierung als Mittelstandsversicherer – und möchte ihren Marktanteil weiter steigern und die erste Wahl des Vermittlers im Gewerbe- und mittleren Industriesegment sein.

Um das zu erreichen, fokussiert sich das mittelständische Versicherungsunternehmen aus dem Taunus auf seine Kernkompetenzen: Persönlichkeit und kompetente Lösungsorientierung!

Das Gewerbegeschäft wird digitaler, aber Empathie ist nicht digitalisierbar:

In der Umsetzung bedeutet dies, einerseits als Anbieter von qualitativ hochwertigen Produkten auch auf Vergleichsportalen für Gewerbeversicherungen vertreten zu sein. Gerade bei eher „einfachen“ standardisierten gewerblichen Produkten, die in der Komplexität eher einer Privatschutzversicherung ähneln, profitieren Vermittler, Kunden und Versicherer von automatisierten und dadurch effizienten Prozessen, die allen Beteiligten Zeit und Geld sparen – ohne einen Verzicht in der Absicherungsqualität zu bedeuten. Auf der anderen Seite bietet die Alte Leipziger jedoch eine qualifizierte Vertriebsmannschaft, die den Vermittlern bei komplexeren Themen mit Rat und Tat zur Seite steht.

Diese persönliche Nähe ist ein wesentlicher Bestandteil des Selbstverständnisses in der ALH Gruppe. Die Alte Leipziger Sach versteht sich – wie alle Unternehmen der ALH Gruppe – als Serviceversicherer. Der Anspruch an die Servicequalität wird auch darin deutlich, dass sich Accountmanager und Accountmanagerinnen oder Underwriter regional vor Ort Zeit für Besichtigungen oder Besuche beim Kunden nehmen. Abgerundet wird der Vertriebsservice durch ein qualitativ gut aufgestelltes Back-Office. Von dieser persönlichen Nähe und Beratungsqualität profitiert auch der Vermittler in der Beziehung zum Kunden: Eine enge Partnerschaft ermöglicht laufende Gesprächsanlässe und damit Vertriebsimpulse – auch über Komposit hinaus. Auch hier ist die ALH Gruppe z. B. mit bAV- oder bKV-Lösungen für Gewerbekunden ein ausgezeichneter Partner für Vermittler und Gewerbekunden.

Lösungsorientierung bedeutet bei der Alte Leipziger auch, dass schon dann individuell zugeschnittene Produkte angeboten werden können, wenn die Kunden bei anderen Versicherungsunternehmen noch nicht in den Genuss dieser Premium-Leistungen kommen. Das Oberurseler Unternehmen ist sich seiner Rolle sehr wohl bewusst und hat nicht den Anspruch, mit den Global Playern mitzuspielen. Die Zielgruppe ist dennoch selbstbewusst definiert als „Unternehmen bis eine Milliarde Euro Umsatz pro Jahr“.

Diese Erfolgsgeschichte wird fortgesetzt!